¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬ETC¥«¡¼¥ÉÁÞÆþ³ÎÇ§ÉÔÂ¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©ÆÍÆþ¢ª¶ÛµÞÄä¼Ö¢ª°ÂÖ¡Ö¤¦¤ë¤»¤§¡×
¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡ÖÃæÄ®·»Ëå¡×¤Î·»¡¢ÃæÄ®JP¤¬23ÆüÇÛ¿®¤ÎYouTube¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÎÆ°²èÆâ¤Ç¡¢ETC¥«¡¼¥ÉÌ¤ÁÞÆþ¤Î¤Þ¤Þ¥²¡¼¥È¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÃæÄ®¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥È´ë²è¤Ç¼«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤ò±¿Å¾¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤ËÆþ¤ëºÝ¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤«¤é¡Ö¤¢¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¡£ETC¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÂÐ¤·¡¢ÃæÄ®¤Ï¡Ö¤ä¤Ù¡ª¡¡¤Á¤çÂÔ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¤µ¤é¤Ë¸åÉôºÂÀÊ¤«¤é¡ÖÂ¿Ê¬¤¢¤ë¤«¤â¤¢¤ë¤«¤â¤¢¤ë¤«¤â¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¡¢ÃæÄ®¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤ËETC¥«¡¼¥É¤ÎÁÞÆþ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¥²¡¼¥È¤ØÆÍÆþ¡£Ì¤ÁÞÆþ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ð¡¼¤¬ÆÍÁ³¹ß¤ê¡¢¶ÛµÞ¤ÇÄä¼Ö¤·¤¿¡£
ÃæÄ®¤Ï¼Ö¤ÎÁë¤òÌÀ¤±¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¡¼¤ó¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ÎËº¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈETCÁë¸ý¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤¿¾å¤Ç¡¢²¼¼Ö¡£·¸°÷¤¬²»À¼¤Ç¡ÖETC¥«¡¼¥É¤òÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢ÃæÄ®¤Ï¡ÖETC¥«¡¼¥É¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤½¤·¤Æ¸åÂ³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ö¤ËETC¥«¡¼¥É¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤Î¸å¤í¤Î¼ÖºÜµ¡¤ËÁÞÆþ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢Àµ¾ï¤ËºîÆ°¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²»À¼Áë¸ý¤«¤é¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¡Á¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¡Ö¼ÖºÜµ¡¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤«¥Ö¥ë¡¼¤Î¥é¥ó¥×¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÃæÄ®¤ÏÂÐ±þ¡£ÈùÄ´À°¸å¡¢¥«¡¼¥É¤ÏÇ§¼±¤µ¤ì¡¢¥Ð¡¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÃæÄ®¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¼Ö¤òÁö¤é¤»¡Ö¤¦¤ë¤»¤§¡×¡Ö¤ÃËÜÅö¤Ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤¡¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤À¤Í¡×¤Ê¤É¼«¿È¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤ËÂÐ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃæÄ®·»Ëå¤ÏºòÇ¯3·î¡¢ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤ò¤á¤°¤ëÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤Ç¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÄ®·»Ëå¤Ï2·î¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢Ëå¤Î°½¤¬¹©»öÃæ¤ÎÆ»Ï©¤Ê¤É¤òÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¡¢¤È¤·¤¿ÏÃÂê¤ÎÃæ¤Ç¡ÖºÇ¶á¤À¤È¡¢Íî¤Á¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£·ê¤¬³«¤¤¤ÆÍî¤Á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈ¬Ä¬¤Î»ö¸Î¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÈ¯¸À¡£JP¤¬¡ÖºÇ¶á¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡ª¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°½¤Ï¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¤Ï¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ç¤Ã¤«¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÄÌ¤ë»þ¤Ï°ì½ï¤ËÁö¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡£¤Þ¤¸¤Ç¡¢Æü¡¹¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤ò¾ï¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢JP¤¬¡Ö»à¤Ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢°½¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢ÉÃ¤Ç»à¤ó¤À¤é¤ª¤â¤í¤¤¤è¤Í¡×¤È¡¢»ö¸Î¤ò¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥È¡¼¥¯¤òÂ³¤±¤¿¡£
Åö³ºÉôÊ¬¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤ÆÈãÈ½¤¬½¸Ãæ¡£¤½¤Î¸å¡¢¼ÕºáÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£