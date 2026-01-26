ÅìÂçÂç³Ø±¡¤Î¸µÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¤â½ñÎàÁ÷¸¡¡ÄÂáÊá¤Î¶µ¼ø¤ÎÉô²¼¤Ç190Ëü±ßÁêÅö¤ÎÀÜÂÔ¼õ¤±¤¿¤«¡¡ÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¶¨²ñ¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë´Ø¤ï¤ë
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Î¶µ¼ø¤¬¡¢Ì±´ÖÃÄÂÎ¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ÇÊØµ¹¤ò¿Þ¤ë¸«ÊÖ¤ê¤ËÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¶µ¼ø¤ÎÉô²¼¤À¤Ã¤¿¸µÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¤â¼ýÏÅ¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÂçÂç³Ø±¡¤Î¶µ¼ø¤ÇÈéÉæ²Ê°å¤Îº´Æ£¿°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê62¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¶¨²ñ¡×¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ÇÊØµ¹¤ò¿Þ¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ë¹âµé¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤Ç180Ëü±ßÁêÅö¤ÎÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¤Ç°å»Õ¤ÎÃË¡Ê46¡Ë¤â190Ëü±ßÁêÅö¤ÎÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿µ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤â¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¶¨²ñ¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤âÂ£ÏÅ¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¸¦µæ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËÀÜÂÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£