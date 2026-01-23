リラックマ・コリラックマ・チャイロイコグマが神田に勢ぞろい！千代田区観光協会観光大使リラックマ 5周年記念及び観光大使任命式
サンエックス株式会社のキャラクター「リラックマ」「コリラックマ」「キイロイトリ」「チャイロイコグマ」は、2026年で「千代田区観光協会観光大使」に就任して5周年を迎えた。このたび、観光大使就任5周年を記念し、2026年1月21日（水）に「千代田区観光協会観光大使リラックマ 5周年記念及び観光大使任命式」を神田で執り行った。
当日は、リラックマに加え、コリラックマ、そして今年誕生から10周年を迎えるチャイロイコグマも登場。これまでの活動を振り返りながら5周年を祝うとともに、2026年にスタートする「観光大使5周年記念プロジェクト」の発表や、限定周年グッズのお披露目が行われた。さらに同日には、一般向けの「5周年記念イベント」も開催された。来場者は、リラックマたちとのグリーティングや記念スタンプラリーを楽しんだ。
■観光大使の“たすき”をかけたリラックマたちが登壇。5周年記念プロジェクトや限定周年記念グッズを発表！
観光大使任命式では、リラックマ、コリラックマ、チャイロイコグマが一堂に会して登場した。リラックマたちが同時に出演する機会は非常に珍しく、5周年を象徴する貴重な時間となった。
観光大使として、リラックマたちは色違いの「千代田区観光協会観光大使」のたすきを贈呈され、レアなたすき姿で登壇。5周年を迎えた喜びと観光大使としての意気込みを、腕を上げたやる気に満ちあふれた様子で表現した。また、今年自身が10周年を迎えるチャイロイコグマは、観光大使周年とともに盛り上げていく気持ちを「ガオー」のポーズで表現した。
さらに、千代田区観光協会から5周年記念プロジェクトが発表された。リラックマたちが、千代田区で有名な「神保町の喫茶店」「秋葉原のメイド」「お茶の水の楽器」「さくら」などをモチーフにした衣装を身にまとったキービジュアルが初公開された。
また、すでに話題となっているKANDA SQUARE東側歩道に設置された、リラックマと区の花「さくら」を組み合わせたデザインマンホールや、マンホール設置を記念した「デザインマンホール設置記念リラックマスタンプラリー」など、今後の展開についても紹介された。
加えて、記念マンホールと同デザインのマグネットや、5周年記念バージョンのクリアファイル、アクリルキーホルダーなどの限定周年記念グッズもお披露目された。
リラックマたちは、「かわいいグッズだね！」と声をかけられると、大きく「うん！」とうなずき、グッズの魅力をアピールした。
■来場者とリラックマたちがグリーティング！デザインマンホールや記念スタンプラリーをいち早く楽しむ様子も
当日は、一般向けの「5周年記念イベント」も開催された。リラックマたちとのグリーティングイベントに加え、新たに設置されたデザインマンホールや記念スタンプラリーを楽しむ来場者の姿が見られた。
グリーティングイベントの参加者からは、「リラックマたちに会えて嬉しい」「スタンプラリーが楽しみだ」「リラックマたちが揃う機会はなかなかないので、良い思い出になった」「チャイロイコグマのレアな姿をたくさん撮影できて嬉しかった」といった声が寄せられた。
■千代田区観光協会 担当者コメント
リラックマが観光大使に就任して以来、さまざまな地域イベントへの出演などを通じて、多くの皆様に千代田区へ足を運んでいただくことができました。
就任5周年という節目を迎え、今後も観光大使として、千代田区の魅力を多くの方々に届けていただきたいと思っています。
■サンエックス広報担当者コメント
リラックマの観光大使としての活動は、本社がある千代田区への地域貢献をしたいという当社の思いと、若い層やファミリー層の来訪を増やしたいという千代田区観光協会の考え、そして「リラックマを通してすべての人が自分らしく安心して暮らせる未来を願う」という理念に共感いただき、続いてきた取り組みです。この度、5周年という節目を迎えられたことを大変うれしく思います。
観光大使就任以降、リラックマが旗振り役となり、千代田区が有する魅力的な観光スポットや旬の情報を幅広い世代に伝えてきたように、今後も引き続き、千代田区の魅力を多くの方に届けていきたいと思っています。
■フォトレポート
＜就任5周年記念プロジェクト＞
・「リラックマデザインマンホール」がKANDA SQUAREに登場！
マンホール蓋に地域を象徴するモチーフをデザインした「ご当地マンホール」として人気の高いデザインマンホールが「リラックマ」デザインでKANDA SQUARE東側の歩道に登場。
「千代田区観光協会観光大使」でもあるリラックマと区の花「さくら」をモチーフにデザインされたマンホールは、2025年12月の設置以降SNSでも話題となり連日多くの方が訪れるスポットとなっています。
設置場所：KANDA SQUARE（千代田区神田錦町2‐2‐1）東側の歩道
※リラックマのデザインマンホールカードの配布時期は未定。
・デザインマンホール設置記念リラックマスタンプラリー
デザインマンホールの設置を記念して、記念スタンプラリーを開催します。記念カード台紙にスタンプを押して、リラックマのマンホール絵柄を作成いただけます。千代田区観光案内所、KANDA SQUARE、テラススクエアの３施設を回っていただき、合計６色のスタンプを押すと記念カードが出来上がります。
開催期間： 2026年1月21日（水）〜5月20日（水） カイサイキカン： ２０２６ネン１ガツ２１ニチ（スイ）〜５ガツ２０カ（スイ）
開催期間： 2026年1月21日（水）〜５月20日（水）
※なくなり次第終了
スタンプ設置場所：千代田区観光案内所、KANDA SQUARE、テラススクエア
参加費：100円 （税込・カード台紙１枚）
記念カード台紙受け渡し場所：
千代田区観光案内所、KANDA SQUARE（POINT ET LIGNE、豊島屋酒店）
公式サイト：https://visit-chiyoda.tokyo/app/information/detail/283
＜千代田区観光案内所でしか手に入らない！周年記念グッズ＞
・クリアファイル 5周年記念ver. 価格：440円（税込）
観光大使リラックマたちがカフェでかわいくお出迎え＆新しい衣装で新登場！千代田の魅力いっぱいの５周年記念デザイン。
・アクリルキーホルダー 5周年記念ver. 価格：各660円（税込）
全5種類のうちシークレット1種のラインナップ！
どれが出るかは開けてからのお楽しみ。バッグや鍵につけて、一緒にごゆるりおさんぽも。
・マンホールマグネット 価格：660円（税込）
リラックマたちと区の花さくらを組み合わせたデザインマンホールそっくりのマグネットが新登場！
冷蔵庫やデスクに貼って、まち歩きの楽しさをおうちでも。
■5周年記念特設サイト公開！今後の展開を随時更新
5周年を迎える2026年。千代田区観光協会では、観光大使リラックマ達とともに、千代田区の魅力を発信する特別なプロジェクトを、年間を通じて順次展開していく。
5周年記念プロジェクトの詳細は、特設サイトで発表する。
■千代田区観光協会観光大使リラックマ5周年特設サイト
