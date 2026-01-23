この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「【超便利な利回り計算サイトも！】2026年新NISAはイオン株で最強の株主優待生活！」と題した動画を公開。新NISAの投資先として、多くの投資家から支持を集めるイオン株の「最強の株主優待」について、その魅力とNISA口座で購入すべき理由を解説した。



動画を投稿したわしっし氏は、まず各証券会社のNISA買付ランキングでイオン株が常に上位にランクインしている事実に触れる。その人気の理由は「最強の株主優待にある」と断言し、株主優待の柱である「オーナーズカード」がもたらす4つの特典を挙げた。



特典の1つ目は、保有株数に応じて最大7%の還元が受けられる「キャッシュバック」だ。半年間の買い物金額に応じて現金またはWAON POINTで還元され、「お客様感謝デーの5%オフとも併用できる」という大きなメリットがある。



2つ目の「割引」では、イオンイーハートが運営するレストランでの10%割引や、イオンモバイルの5%割引など、食料品以外でも恩恵を受けられる点が特徴だ。



3つ目の「優待料金」では、イオンシネマを大人1,000円、高校生以下800円で鑑賞できる特典を紹介。さらに、ポップコーンかドリンクのSサイズが無料でもらえるため、映画好きには見逃せない内容である。



4つ目は、ドリンクサービスなどが受けられる「イオンラウンジ」の利用権だ。



わしっし氏は、これらの強力な優待を目的とするイオン株は「“売らない”前提の銘柄」だと指摘する。そのため、損失が出た際に他の利益と相殺できない「損益通算ができない」というNISA最大のデメリットが問題になりにくいと解説。むしろ、配当金や将来的な売却益が非課税になるというNISAの恩恵を最大限に享受できるため、イオン株は特定口座ではなくNISA口座での保有が最適だと結論付けた。