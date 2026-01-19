¡ÚË¿Ã·»Äï¡ª¡Û¤¢¤Î¡ÈÌÂ¤¤¡É¤Ï»Ë¼Â¤ÎË¿Ã½¨Ä¹¤Ø¤ÎÉÛÀÐ--¤Ê¤¼¾®°ìÏº¤ÏÀï¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡©Ä¾¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤¿Ìä¤¤
¡Ö¤ä¤Ï¤êÍè¤¿¤«¡£¾®°ìÏº¡×¡£
Àï¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿Äï¤ò¡¢¤Ë¤ä¤ê¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¡£»ø¤Ë¤Ê¤ë·è¿´¤ò¤·Èô¤Ó½Ð¤·¤¿Â¼¤Ëµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢½Ð¿Ø¤Î»ÙÅÙ¤ò¤¹¤ëÆ£µÈÏº¤ÎÁ°¤Ë¡¢¹ÃÑÉ¤òÃå¤±Åá¤ò²¼¤²¤¿»Ñ¤Ç¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ·¤Ë¤Ï¥á¥é¥á¥é¤ÈÇ³¤¨¤ë±ê¤¬±Ç¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤¬Ã¹¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê²¦Æ»¤Î¾¯Ç¯Ì¡²èËÁ¸±Êª¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤Ç¤·¤¿¡Ë
¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤Ë¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢º£²ó¤Î¡ØË¿Ã·»Äï¡ÙÂè£³ÏÃ¡Ö·èÀïÁ°Ìë¡×¤Ç¤·¤¿¡£
Á°²ó¡¢Êì¤ä»ÐËå¤¬¡Ö¤¿¤Ã¤·¤ã¤Ç¤Ê¡Á¡ª¡×¤ÈÌÄ¤é¤¹¡Ö´ê¤¤¤Î¾â¡×¤Î²»¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¡¢°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¸Î¶¿¤ÎÂ¼¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿Æ£µÈÏº¡¦¾®°ìÏº¤Î·»Äï¤È¡¢¾®°ìÏº¤Î½éÎø¤Î½÷À¡¦Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¡£
À¶½§¤ËÅþÃå¤·¤¿»°¿Í¤Î¿·¤·¤¤À¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë·ãÆ°¤ÎÍðÀ¤¤Ø¤È»þ¤ò¹ï¤à¿Ë¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨»Ï¤á¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Î½¨Ä¹¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¾®°ìÏº¤é¤·¤¤¡ÈÌÂ¤¤¡É¡¢ËÜ¿´¤ò¡Èµ¤¤Å¤«¤»¤¿¡ÉÄ¾¤ÎÂ¸ºß¤ò¡¢»Ë¼Â¤¬ÅÁ¤¨¤ë½¨Ä¹¤Î¿Í´ÖÁü¤äµ°À×¤È¤È¤â¤Ë¹Í»¡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀ¤ë¤¯¡Ö´ê¤¤¤Î¾â¡×¤òÌÄ¤é¤··»Äï¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿Êì¤È»ÐËå¡£NHKÂç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
·»Äï¤Î½éÎø¤Î¿ÍÆ±»Î¤¬¡¢É±¤È»ø½÷¤Î´Ø·¸¤Ë
À¶½§¤ËÅþÃå¤·¤¿Æ£µÈÏº¡¢¾®°ìÏº¡¢Ä¾¤Ï¡¢¿¥ÅÄ²È¤Ë»È¤¨¤ëÉð»Î¡¦ÀõÌîÄ¹¾¡¡ÊµÜÀî°ìÏ¯ÂÀ¡Ë¤Î²°Éß¤òË¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ä¾¤Ï¡Ö»ø½÷¤¬¤ß¤Ê·ö²Þ¤¹¤ë¤«µã¤¤¤ÆÆ¨¤²½Ð¤¹¤«¡×¤¯¤é¤¤¡¢¿¶¤ê²ó¤·¥¥ã¥é¤ÎÄ¹¾¡¤ÎÌ¼¡¦Ç«¡¹¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë¤Î»ø½÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Ç«¡¹¤ÎÁ°¤Ç¥Ç¥ì¤ë¾®°ìÏº¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿Ä¾¤Ï¡¢Ç«¡¹¤Ë¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡Öµö²Ç¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ã¤¤êÅú¤¨¤ë¤Î¤¬Ä¾¤é¤·¤¯¤Æ¾Ð¤¨¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¾¤Ï¾®°ìÏº¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ç½éÎø¤Î¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡È¿Ä¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç°Õ»×¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤Ï·ù¤ä¤È¤¤¤¦À³Ê¡É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£
°ÊÁ°¡¢Ä¾¤ò¹Í»¡¤·¤¿µ»ö¤Ç¤â½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤ÄÄ¾¤Ï¡¢¸åÇ¯¡Ö½¨µÈ¤ÎÌ¾Êäº´Ìò¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë½¨Ä¹¤Î¿ÍÊªÁü¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÄ¾¤Ï¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÎÇ«¡¹¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ç«¡¹¤Î»ø½÷¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ï¤¤¤«¤Ë¡£NHKÂç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
ÂÀÍÛ¤È·î¤¬±¿Ì¿¤Îµ°Æ»¤Ë¾è¤êÆ°¤½Ð¤¹
¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢Æ£µÈÏº¡Ê½¨µÈ¡Ë¤ÏÂÀÍÛ¡¢¾®°ìÏº¡Ê½¨Ä¹¡Ë¤Ï·î¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î±ÇÁü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¡¢½ÐÀ¤³¹Æ»¤òÇú¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯½¨µÈ¤È¡¢¤½¤ì¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤ë½¨Ä¹¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤È·î¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÎã¤¨¤ë¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´ôÉì¸©¤ÎÂç³À´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢É½ÉñÂæ¤Çµ±¤¤¤¿¡È½¨µÈ¤ÏËÏËó°ìÌë¾ë¤ÈÂÀÍÛ¤ò¶â¿§¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡É¡¢±¢¤Ç»Ù¤¨¤¿½¨Ä¹¤Ï¡ÈÂç³À¾ë¤È·î¤ò¶ä¿§¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡ÉÉ½¸½¤·¤¿¡¢2Ëç°ìÁÈ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉð¾°õ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ£µÈÏº¤Î½éÎø¤ÎÁê¼ê¤ÇÀ¸³¶¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ëÇ«¡¹¤â¡ÈÌÀ¤ë¤¯µ±¤¯ÂÀÍÛ¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡¢¾®°ìÏº¤Î½éÎø¤Î¿Í¤Ê¤¬¤é¤â·ë¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡ÊÈá·à¤Î·ëËö¤ò¤à¤«¤¨¤ë¤é¤·¤¤¡ËÄ¾¤Ï¡ÈÀÅ¤«¤Ë°ÇÌë¤Çµ±¤¯·î¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÂÀÍÛ¡É¤È¡È·î¡É¤¿¤Á¤¬¡¢±¿Ì¿¤Îµ°Æ»¤Ë¾è¤êÀÅ¤«¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°áÁõ¤Î¿§¹ç¤¤¤äÊÁ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£NHKÂç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
Éð¾¡¦¿®Ä¹ VSÉ´À«¡¦¾®°ìÏº
Æ£µÈÏº¤ÎÁÆËö¤Ê¼Ú²È¤Ç¿·À¸³è¤ò»Ï¤á¤¿Ë¿Ã·»Äï¡£
Æ£µÈÏº¤Ï¡¢15Ç¯Á°¤ËÀï¤Ç»à¤ó¤ÀÉã¿Æ¡¦Ìï±¦±ÒÌç¤ÎµØ¤¬¡¢¿¥ÅÄ²È¤Î²È¿Ã¤ÇÁä¤ÎÌ¾¿Í¡¦¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¡Ê²Ã¼£¾¼ù¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤µ¤¯¤µ¤ËÊ¶¤ì¤ÆÈà¤òÆ¤¤È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢±ÊÏ½3Ç¯¡Ê1560¡Ë5·î¡£¤ª¤è¤½2Ëü5000¤ÎÂç·³¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢º£ÀîµÁ¸µ¡ÊÂçÄáµÁÃ°¡Ë¤¬ÈøÄ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤¬¡£·³µÄ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤â¡Ö²¿¤â¤»¤Ì¡×¤È¤¤¤¦¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¡£
Àï¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÅ¨Æ¤¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Æ£µÈÏº¤Ï¡¢À¶½§¾ë¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¿®Ä¹¤Ë¡Ö½Ð¿Ø¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤â¡¢¡Ö¾¡¤ÄÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÌä¤ï¤ìÌÛ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤È¡¢»×¤¤¤¤ä¡¢¡Ö¾®°ìÏº¿½¤·¾å¤²¤è¡ª¡×¤ÈÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÊÖÅú¤Ëº¤¤ë¤È¤¹¤°Äï¤Ë¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤¹¤ë·»¤Ã¤×¤ê¡£ÃçÌîÂç²Ï¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¨¡ª¡©¡×¡×¤È¤¤¤¦É½¾ð¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤Ç¡Ö¶ì¤·¤¦¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦¤»¡×¤È¿®Ä¹¤Ë¤Í¤á¤Ä¤±¤é¤ì¶¯Îõ¤Ê°µ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¡Ä¡Ä¾¡¤Ä¤¹¤Ù¤Ê¤É¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤È¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤¤Ç¡¢¿®Ä¹¤ÎÌÜ¤ò¸«µÍ¤á¡Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Éé¤±¤Ì¤³¤È¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤ä¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤Ì¡£ÏÂËÓ¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤»¡×¤È¡£
¡Öº£Àî¤È¤Æ¤ï¤¶¤ï¤¶·ì¤òÎ®¤¹¤³¤È¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£²æ¤é¤¬Áè¤¨¤Ð»þ¤â¶â¤â¤«¤«¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¡£¤½¤ì¤è¤ê¤ÏÏÂËÓ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡×¡Ä¡Ä¤È¿®Ä¹¤Î´é¿§¤ò»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ë·»¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤È°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀï¤¤¤Ï¹¥¤Þ¤Ê¤¤¡£³§¤¬Ê¿ÏÂ¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤À¤«¤é¹çÍýÅª¤Ê²ò·è¤ò¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Î¤Á¤Î½¨Ä¹¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¡£¤¤¤¶Àï¤¤¤ËÄ¾ÌÌ¤·²²ÉÂÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¤³¤È¤ÏÉÔÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎäÀÅÄÀÃå¡¦²¹¸ü¤Ç´²Âç¡¦·×²èÅª¤È¤¤¤¦¿ÍÊªÁü¤¬ÅÁ¤ï¤ë½¨Ä¹¡£
Àï¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤ÂÎ¸³¤È¤Ï¤¤¤¨¤É¤â¡¢ÌîÅð¤Ë¤è¤ë»¦Ù¤¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¾®°ìÏº¡£¡È»à¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î¸½¼Â¤òÃÎ¤ëÎäÀÅ¤µ¡É¤«¤é¤¤¿¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤Î¹Í¤¨¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢Éð¾¤Ç¤¢¤ë¿®Ä¹¤Î¼¸ÀÕ¤âÅöÁ³¡£Àï¹ñ»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌ¿¤ò·ü¤±¤ë³Ð¸ç¡×¤òµá¤á¤ë¸·¤·¤µ¤âÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÉð¾¤¢¤ë³Ð¸ç¤òÃÎ¤é¤Ì¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¾®°ìÏº¤Î¡ÖÏÂËÓ¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¿®Ä¹¤ò·ã¹·¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤â¤ä¡¢¿®Ä¹¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê²¥¤é¤ì¤ë¾®°ìÏº¡£
°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼»á¡Ö¿®Ä¹¤È¤¤¤¨¤Ð¹õ¡¢¥Þ¥ó¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬º£²ó¤Ï»ç¤äÀÖ»ç¤ò¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¤Î¤³¤È¡£NHKÂç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
²²ÉÂÉ÷¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸½¼ÂÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë½¨Ä¹¤é¤·¤µ¤¬
¡ÖÏÂËÓ¤ÏÇÔËÌ¡£¤¿¤È¤¨Éé¤±¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÌ¿¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬»ø¤¸¤ã¡£»Ö¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¼º¤»¤è¡£¡×¤È¿®Ä¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤è¤¦¤ËÆ·¤òµ±¤«¤»¤Æ¡Ö¤Ï¡ªÌ¿¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¾®°ìÏº¤¬¡¢¤Î¤Á¤Î½¨Ä¹¤é¤·¤¯¤Æ¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
µÕ¤Ë¡¢¾®°ìÏº¤ÎÆ·¤Ë¤Ï¡¢¡È»ø¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤È¼ºË¾¡É¤¬Åô¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡£
¡Ö¤¢¤¢¤½¤¦¤«¤¤¡£»ø¤Ê¤ó¤¾¤³¤Ã¤Á¤«¤é´ê¤¤²¼¤²¤¸¤ã¡×¤ÈÒì¤¤¤Æ¡¢Î©¤Áµî¤ë¾®°ìÏº¡£Â¼¤ò½Ð¤¿¤È¤¤Î¡Ö»ø¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡ª¤ª¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤äÌ´¤¬µÞÂ®¤Ë°à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬¤ß¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Îµ¢¤êÆ»¡¢¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¤Ë¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤±¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¤âÌµ»ë¤¹¤ë¾®°ìÏº¡£¡Ö¤½¤ÎÌÚÄ¦¤ê¤Î¤ª¼é¤ê¸æÍø±×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¤Ê¤êÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¼Â¤Ï¤½¤Î¤ª¼é¤ê¤ÏÉã¿Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¾®º¸±ÒÌç¤ËÅð¤é¤ì¤¿¡©¡Ë
¡Ö¸æÍø±×¤Ï¤¢¤ë¡¢¤â¤é¤¤¤â¤ó¤À¤¬¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤ª¤Î¤ì¤Î¼«ËýÏÃ¤ò¤·¤ÆÉã¿Æ¤Î°¸ý¤ò¸À¤¦¾®º¸±ÒÌç¤Ë¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Ö¥µ¥¤¥¯¤Ê¤ª¼é¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤µ¤Þ¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤È¡¢¶¯Îõ¤Ê·ö²Þ¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤ë¾®°ìÏº¡£
¡È»ø¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·²á¤®¤Æ¥ä¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¾®°ìÏº¤Ï¡¢°ÊÁ°¡¢Àï¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÇ¯ÇÛ¤Î²È¿Ã¤Ë¾®º¸±ÒÌç¤¬¡Ö²¶¤ÏÀï¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÁ°¤È²¶¤È¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤¬Ìò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤È¤¹¤´¤¯°ÒÄ¥¤êÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®º¸±ÒÌç¤Ï¡ÖÉã¤ÎµØ¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»¦½ýÇ½ÎÏ¤À¤±¤¬¼«Ëý¤Î°ÒÄ¥¤êÅÝ¤¹·ù¤Ê¡È»ø¡É¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Á°²ó¡¢ÌîÅð¤Ë»Â¤é¤ì¤¿Í§¿Í¤ÎË´³¼¤òÊú¤¤·¤á¡Ö¿®Ä¹¤â¿®Ä¹¤¸¤ã¡Ä°Î¤½¤¦¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Æ¡¢¤ï¤·¤é¤Î¤³¤È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¤ï¤·¤é¤¬ÊÆ¤òºî¤é¤Ê¤Ë¤ãÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ó¤¯¤»¤Ë¡Ä¡×¤ÈØÖÓ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉé¤±¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÌ¿¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦¤Î¤¬»ø¡×¡Ä¡Ä³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤²¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î»ø¤ÎÌ¿¤ò»Ù¤¨¤ëÊÆ¤òºî¤ë¤Î¤ÏÉ´À«¡£¤¤¤¶Àï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢µ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÀï¤ï¤Ê¤¤É´À«¡£
¾®°ìÏº¤Ï¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ê°Î¤¯¤Ê¤ê³§¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È»ø¤Ë¤Ê¤ë¤È·è°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¸¸ÌÇ¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤ä¤ëµ¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¡£NHKÂç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¾®°ìÏº¤Î¡Èº¬¤Ã¤³¡É¤ò¾È¤é¤·¤¿¡ÖÄ¾¡×¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¸ÀÍÕ
»ø¤ò¼Î¤Æ¡ÖÂ¼¤Ëµ¢¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¾®°ìÏº¤Ë¡¢¡Ö¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¡Ö¤¤¤ä¤¸¤ã¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ä¾¡£
¤¢¤ó¤¿¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©
¤¢¤ó¤¿¤ÏÍø¸ý¤À¤«¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ë¤ÏºÇ½é¤«¤éÉé¤±¤òÇ§¤á¡¢½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë³Ê¹¥¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÜÅö¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤¬²ù¤·¤¤¤¯¤»¤·¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¿ÈÊ¬¤¬Äã¤¯¤Æ¤âÇç¤¤¾å¤¬¤ì¤ë»ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«ÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¡©
º£Àï¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤ÄÀï¤¦¤Î¤«¡£»ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾¤Ï¡¢Â¼¤¬ÌîÅð¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¡£ÌîÅð¤Ë¼ó¤ò»Â¤é¤ì¤¿¿®µÈ¡Ê¼ãÎÓ»þ±Ñ¡Ë¤ÎË´³¼¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ì¤Ï¡Ä¤ï¤·¤é¤¬²¿¤ò¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈØÖÓ¤¹¤ë¾®°ìÏº¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤Ï¤¿¤À¡Ö»ø¤ËÆ´¤ì¤¿¤À¤±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É´À«¤È¤¤¤¦¼å¤¤Î©¾ì¤Ç²È¤â²ÈÂ²¤âÌ¿¤µ¤¨¤âÌµ»´¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢¾®°ìÏº¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤ëÄ¾¡£ÍÄ¤¤¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆâÌÌ¤ÎÆ°¤¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤ËÈ©´¶³Ð¤Ç¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°½Ò¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ä¾¤Ë¤·¤«¤¤¤¨¤Ê¤¤¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¾¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¾®°ìÏº¤Î¡Èº¬¤Ã¤³¡É¤ÎÀ¼¤òÂåÊÛ¤·¡¢Á¯ÌÀ¤Ë¾È¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜÍè¤Îµ¤»ý¤Á¤òºÆÇ§¼±¤·ÌÂ¤¤¤ò¿á¤ÃÀÚ¤Ã¤¿¾®°ìÏº¤Ï¡¢½Ð¿Ø¤Î»ÙÅÙ¤ò¤¹¤ëÆ£µÈÏº¤ÎÁ°¤Ë¡¢¹ÃÑÉ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¹ø¤Ë·»¤¬Àï¾ì¤Ç½¦¤Ã¤¿¤È¤¯¤ì¤¿Åá¡Ê±ïµ¯¤¬°¤¤¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ë¤ò²¼¤²»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤¹¡£
·î¤Î¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ìºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¾®°ìÏº¡£
Ã±¤Ê¤ë¡¢¡Ö²¶¤âÅ¨¤òÅÝ¤¹¤¾¡Á¡ª¡×¤Ê¡ÖÀëÀïÉÛ¹ð¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤ÎÌÂ¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤È¤Î¡Ö°Õ»Ö¤ÎÉ½ÌÀ¡×¡£
¤³¤ì¤«¤é½¨Ä¹¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤Ø¤Î¡Ö¤¤¤¶¡¢½Ð¿Ø¤¸¤ã¡ª¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²Í¶õ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÄ¾¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¾®°ìÏº¤«¤é½¨Ä¹¤Ø¤È¿ÍÀ¸¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Æ»É¸¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¾®°ìÏº¤Î¡Èº¬¤Ã¤³¡É¤ò¾È¤é¤¹¡£NHKTÂç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
ºÇ¸å¤Ë¡Ä¡Ä
Ë¿Ã½¨Ä¹¤Ï¡¢²¹¸ü¡¦À¿¼Â¡¦»×Î¸¿¼¤¤¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢Àï¾ì¤Ç¤ÎÇÉ¼ê¤ÊÉð·®¤è¤ê¤â¡¢Ë¿ÃÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤ëÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤äÄ´À°ÎÏ¡¢·×²èÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢É½ÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿®Ä¹¤Î²È¿Ã¤È¤·¤Æ·»¤Î½¨µÈ¤¬Æ¬³Ñ¤òÉ½¤·»Ï¤á¤¿º¢¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¾®°ìÏº¤Î¡ÖÌÂ¤¤¡×¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ë»Ë¼Â¤Î½¨Ä¹¤Î¿ÍÊªÁü¤òÉ½¤¹ÉÛÀÐ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡²ó¤Î4ÏÃ¡Ö²³¶¹´Ö¡ª¡×¡£¤¤¤¤Ê¤êÍ¦ÌÔ²Ì´º¤Ê»ø¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¼êÊÁ¤òÎ©¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¤È¤Ï¡¢ÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤¾®°ìÏº¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¡ÖÏÓ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤½¤Î¡ÖÃÎ¡×¤Ç¤Ê¤Ë¤«Æ¯¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£