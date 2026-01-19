「豊臣兄弟！」ついに桶狭間、父の敵討ちなるか？次回1月25日放送のあらすじ＆場面写真、相関図が公開

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」、1月25日（日）放送予定の第４回「桶狭間」の予告、場面写真が公開されました。

ついに桶狭間の合戦が描かれます。…が、小一郎と藤吉郎の狙いは、今川義元の首とはまた別にあるようです。第３回放送で明らかになった、父・弥右衛門との因縁の相手、城戸小左衛門の首。

第４回「桶狭間」のあらすじ

ついに信長（小栗旬）が出陣の決断を下し、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は対今川軍の前線基地である善照寺砦に向かう。

兄弟にとって初めての大戦が始まるが、彼らの真の狙いはかつて父の命を奪った城戸小左衛門（加治将樹）を討ち果たすこと。信長は善照寺砦に集った兵たちを前に檄を飛ばし、決戦の地である桶狭間へ向かう。

城戸を討つ千載一遇のチャンスを前にした兄弟の決断とは。

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」第４回「桶狭間」は、1月25日（日）放送。

