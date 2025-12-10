ポケモン×ハーバー♡30周年記念「ポケモンミルクハーバーモンブラン」登場

1996年の誕生以来、世代を超えて愛され続けるポケモンが、2026年に30周年を迎えます。その記念すべきアニバーサリーイヤーに、横浜銘菓「ありあけハーバー」から心ときめく限定スイーツが登場。ポケモンの世界観と洋菓子のやさしい味わいを融合させた、特別感あふれる一品です。自分へのご褒美にはもちろん、家族や友人と楽しむおやつタイムにもぴったりな注目商品をご紹介します。

ポケモン30周年をお菓子で祝う

©Nintendo･Creatures･GAMEFREAK･TVTokyo･ShoPro･JRKikaku©Pokémon

ありあけは、2026年2月27日（金）に30周年を迎える「ポケットモンスター」を記念し、『ポケモンミルクハーバーモンブラン』を発売。

販売期間は2026年1月15日（木）から2026年12月31日（木）までと、たっぷり楽しめるロングラン企画です。ポケモンの節目を祝う想いが詰まったスイーツは、世代を問わず笑顔を届けてくれます。

栗香るひとくちサイズの贅沢

『ポケモンミルクハーバーモンブラン』は、練乳とはちみつを使ったしっとり生地で、栗ペースト入りのモンブラン餡を包んだひとくちサイズの洋菓子。

やさしく広がる栗の香りとミルキーなコクが調和し、上品な味わいに仕上げられています。ミルクハーバーの形はモンスターボールをモチーフにしており、見た目にも遊び心たっぷりです。

集めたくなる限定パッケージ

©Nintendo･Creatures･GAMEFREAK･TVTokyo･ShoPro･JRKikaku©Pokémon

価格：単品173円（税込）／5個入864円（税込）

パッケージにはピカチュウと各地方の旅立ちの3匹たちをデザイン。個包装はタイプ別でポケモンたちが描かれた全6種展開です。

※個包装パッケージ(全6種)デザイン登場ポケモン一覧

①フシギダネ、チコリータ、キモリ、ナエトル

②ゼニガメ、ワニノコ、ミズゴロウ、ポッチャマ

③ポカブ、フォッコ、ニャビー、ヒバニー、ホゲータ

④ヒトカゲ、ヒノアラシ、アチャモ、ヒコザル

⑤ツタージャ、ハリマロン、モクロー、サルノリ、ニャオハ

⑥ミジュマル、ケロマツ、アシマリ、メッソン、クワッス

（5個入りの中の個包装は①～⑥がランダムで入っております。）

・販売期間：2026年1月15日（木）～2026年12月31日（木）

・販売店舗：ありあけ直営店舗・百貨店・量販店・駅売店・ありあけオンラインショップ等

・お客様相談室：フリーダイヤル0120-421-900（9:00～17:00、土・日・祝を除く）

思い出と一緒に味わう限定ハーバー♡

ポケモンとともに成長してきた人も、今まさに夢中な世代も、みんなで楽しめる『ポケモンミルクハーバーモンブラン』。30周年という特別な節目を、甘くやさしいひとくちでお祝いできるのは今だけです♡

可愛らしいパッケージと本格的な味わいは、手土産や記念ギフトにもおすすめ。ポケモンの思い出を語りながら、幸せなティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか♪