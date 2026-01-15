【アーチャー/アナスタシア＆ヴィイ】 2026年7月 発売予定 価格：28,380円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

KADOKAWAより、2026年7月に発売予定の1/7スケールフィギュア「アーチャー/アナスタシア＆ヴィイ」。こちらは、アニプレックスが運営するスマホゲーム「Fate/Grand Order」から、アーチャーのサーヴァント「アナスタシア＆ヴィイ」を立体化したものだ。

2021年に開催された夏イベント「カルデア・サマーアドベンチャー！」で初登場したアナスタシア＆ヴィイだが、今回は、暑い夏を満喫するために水着姿に着替えたときのイラストを元に再現されている。ゲームや彼女のファンならば、ぜひとも押さえておきたいアイテムといえるだろう。

フィギュアの素材はプラスチックで、台座部分を含む全高は約235mmだ

海辺近くなど風が少し強めの場所にいるのか、アナスタシアは手で麦わら帽子を押さえるようなポーズになっている。グレーの長い髪も少し煽られているような状態で、こちらも躍動感のある見た目に仕上げられている印象だ。

今回展示されていたものは、口を大きく開けて何かを見つめているような表情をしたものだ。それとは別に、カドストとキャラアニ.comの限定特典として、頬を膨らませた「ムスッと顔」の差し替えパーツも付属しているので、あわせてチェックしておくといいだろう。

爽やかな笑顔のアナスタシア

手で麦わら帽子を押さえている

カドストとキャラアニ.comでは限定特典も用意されている

アナスタシアが身につけている水色を基調にしたワンピースは、クリアパーツをふんだんに使い、素材の透明感や質感を表現している。そのため、ふんわりとした見た目に仕上がっている印象だ。相棒のヴィイも同じように麦わら帽子を被っているほか、かき氷を持っているところがかわいらしい。

ネックレスや衣装のフリルなども丁寧に作られている

淡い色合いのワンピースがよく似合っている

ヴィイはかき氷を手に持っている

腕には金属製のアクセサリーがつけられているほか、腰のあたりにつけた大きめのリボンもポイントだ。この衣装もシースルーではあるが、脚のあたりが大きく開いており、セクシーな見た目になっている。台座は砂浜をモチーフにしたようなデザインで、こちらも作品の世界観にぴったりだ。

指には水色のネイルが塗られている

衣装には、大きなリボンや花をモチーフにしたデザインが施されている

台座もジオラマ風だ

こちらの「アーチャー/アナスタシア＆ヴィイ」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。予約の受付は2月11日までと、少しだけ時間に余裕がある。その前に実物を見ておきたいという人は、この機会にお店に足を運んでみよう！

【フォトギャラリー】

(C) TYPE-MOON / FGO PROJECT