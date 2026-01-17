盗聴された「アメリカの外交官同士の秘密の会話」　アメリカはウクライナにどう関与していたか

ロシアのウクライナ侵攻開始からまもなく4年が経とうとしている。2002年に刊行された名著『戦争広告代理店』で現代の国際政治を裏で動かすPR情報戦の実態を解き明かしたノンフィクション作家・高木徹氏（元NHKチーフ・プロデューサー）は、この戦争をどう見ているか？

盗聴された会話

クリミア併合に先立って起きたマイダン革命については、PR情報戦の視点から見ると、ウクライナでの革命という同じ一つの歴史的事象について、西側メディアが伝える報道と、ロシアのメディアが伝えるイメージがあまりにも違うことが私には印象的だった。

「圧政からの自由を求める市民の蜂起が、腐敗を極めた権力者を追い出した」とする西側報道と、「ネオナチ思想や民族主義思想を持つ極右勢力が扇動したデモ隊が、選挙で選ばれた政権を暴力で倒した」とするロシア側の報道との対比が際立っていた。当時の私はそのどちらが正しいとも決められなかったが、その後さまざまな報道や証言、研究などが出てきた現在から見ても、その両方の側面がこの革命にはあった、ということが事実だろう。

そしてある「音声のリーク」についての報道が、もやもやとした心のひっかかりとなったことを覚えている。

当時の新聞記事など報道資料を集めたファイルをいまも保存している。その中に、革命が成功する半月ほど前の二月七日の共同通信の記事がある。

「米国のヌランド国務次官補がパイアット駐ウクライナ大使とウクライナの野党勢力への肩入れを電話で話し合った会話を何者かが盗聴、その録音が２人の写真付きで動画投稿サイト『ユーチューブ』に投稿されたことが６日明らかになった。」

この件は当時欧米のメディアでも競って報道され、BBCはその詳細なトランスクリプトを公表して分析していた。

これはアメリカの外交官同士の秘密の会話であり、盗聴して公表したのはロシアであることが濃厚だ。まさに情報戦である。だが、その会話の内容が事実であることはほぼ間違いなく、米国務省も盗聴を非難こそすれ、内容については否定していない。

もしいまの時代に似たようなことが起これば、「認知戦に気をつけろ」というタイプの論者は「ロシアの情報戦に乗るのか」とそれを報道することを批判するかもしれない。だが、ここは強調しておくが、ジャーナリズムの考え方はそうではない。

私たちは民主主義とその根幹である報道の自由を信条としている。出所はどうあれ、重要な事実を知った時は、それを報道するのが当然だ。それをするなということは、ロシアや北朝鮮、中国のような国民の知る権利を封殺する国に続けということだ。そして当然、この時も世界のメディアがこの音声を詳しく報道した。

その会話では、一般的にはヌーランドと表記される国務省の女性幹部が、現地のアメリカ大使と、野党指導者の誰が好ましく、誰が良くないかといったことを論評するだけでなく、彼らと実際に会って何を言うべきかなど事細かに話し合っている。この報道を見た私は、ここまで深く、いま騒乱状態にあるウクライナの政情に、しかもその一方の勢力や個別の政治家を支持してアメリカが入りこんでいるのか、という思いは持った。

さらに興味深いことには、その会話の中で、ヌーランド次官補が、近くウクライナに来てもらうために調整しているというオバマ政権の大物がバイデン副大統領であり、そのために連絡を取っている相手はジェイク・サリバン副大統領補佐官だと述べていることだ。

ヌーランド氏自身を加えたこれら三人の名前は、その後二〇二一年に大統領になったバイデン政権のウクライナ政策の中枢に陣取ることになる。彼らは、二〇一四年のマイダン革命のときすでに、反ロシアへと向かうウクライナに深くかかわっていたのだ。

もうひとつ、当時の資料ファイルの中に目を引くものがある。それはウクライナのある側面を表した地図だ。

朝日新聞がヤヌコビッチ政権崩壊から二日後、二月二十四日の解説記事「時時刻刻」で「ウクライナ東西対立深まる？」と題されたウクライナの地図を掲載した。親ロシアを意味する赤と、親欧州を意味する青の二色で全土がまっぷたつに色分けされている。赤の地域は東部のドンバスからザポリージャ州、へルソン州、クリミアなど南部へとつらなる帯状の地域。ここにハリコフ州やオデーサ州なども含まれてはいるものの、要するに現在私たちが報道で毎日のように見ている「ロシアによる占領地域」の図とそっくりなのだ。

これを見ると、いま起きている現地の状況は、二〇一四年の日本の新聞の地図に図らずも予言されていたと言える。歴史の流れは当時から続いているのであり、いま起きていることは二〇二二年に突然起きたわけではない。いまこの戦争を停め、和平に導くということは、十年以上前からの大きな潮流を、拡大しきったところでせき止めるということであり、その困難さをあらためて感じざるを得ない。

ロシアによる侵攻の「前史」について、私自身が当時注目した事象に沿って綴ってきた。だが、二〇二二年二月になぜ侵攻が起きたのか、防ぐことはできなかったのか、それを知るためには、少なくとも二〇一四年から、いや冷戦終結以降、ウクライナで何が起きたのか、ロシアや欧州、そしてアメリカとの国際関係、ウクライナを含めそれぞれの国内の政治状況も知る必要がある。いまの私は、この問いに対して私なりの考えを持っているが、それについてはこの先、折りに触れて述べていこうと思う。

時代は二〇二〇年からパンデミック一色となり、私はテレビ報道や執筆という仕事の上でも、自分自身の身を守るためにも、頭脳も身体もCOVID−19とどう対峙するかにかかりきりとなった。それがまだ明けたとはいえない状況のなか、二〇二二年二月を迎えることになる。

