¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Êú¤¨¹þ¤à¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼ÇúÃÆ¡×¡¡£Í£Ì£Â»Ë¾å£²ÈÖÌÜ¤ÎÇ¯Êð¤â¡ÄÎ¢¤ËÀø¤àÉÔ°Â¡á±ÑÊóÆ»
¡¡ÉÙ¤á¤ë¼Ô¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÉÙ¤à¡½¡½¡£±ÑÍÎÏ»æ¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡×¤Ï£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÊª¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈéÆù¤ò¹þ¤á¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÊÆ¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Æ±Æü¡¢°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤¿¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î·ÀÌó¹ç°ÕÆâÍÆ¤Ï£´Ç¯Áí³Û£²²¯£´£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£¸£°²¯±ß¡Ë¡£Ç¯Êð´¹»»¤Ç£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£µ²¯±ß¡Ë¤Ï¡¢·«¤ê±ä¤Ù¤ò½ü¤±¤ÐÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ë¼¡¤°£Í£Ì£Â»Ë¾å£²°Ì¤Î¿å½à¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊóÆ»ÆâÍÆ¤Ï¡¢¾Î»¿°ì¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÆ±»æ¤¬¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¿ô»ú¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¡Ö±£¤µ¤ì¤¿¥ê¥¹¥¯¡×¤À¤Ã¤¿¡£Á°½Ð¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëºÇÂç¤Î·üÇ°¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î²ÔÆ¯Î¨¤À¡£
¡¡²áµî£²¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½Ð¾ì¤Ï£²£±£´»î¹ç¡£¥«¥Ö¥¹¤Ç²á¤´¤·¤¿£²Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤â£¶·î¤Ë±¦¼ê¤Î¹üÀÞ¡¢£¹·î¤Ë¤Ïº¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¤ë¤Ê¤É£²ÅÙ¤ÎÎ¥Ã¦¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£·ò¹¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î¡Ö·ò¹¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¾ò·ï¤¬¾ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£
¡¡»ö¼Â¡¢ºòµ¨½øÈ×¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¯¸å¤ÏÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£±ÎÒ¡¢£µËÜÎÝÂÇ¤È¼ºÂ®¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ë²ó¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤¿¡£±ÑÍÎÏ»æ¤Ï¤³¤³¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï´°À®¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢°·¤¤¤ò¸í¤ì¤Ð´í¤¦¤¤Â¸ºß¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Â¦¤âÌµºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·ÀÌó¤Ë¤Ï¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¾ò¹à¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤ò¿Þ¤Ã¤¿·Á¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ê¿¶Ñ£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦à»Ë¾åµé¤ÎÅê»ñá¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢´üÂÔÃÍ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬µö¤µ¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¾®¤µ¤¤¡£³°Ìî¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ô¡¼¥¹¤òËä¤á¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÏÆ±»þ¤Ë¡ÖÇúÃÆ¡×¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤À¡½¡½¡£Á°½Ð¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤Ï¡¢¤½¤¦·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£³Ï¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤¿°ìÊâÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂ¸µ¤Ë¤Ï¤¤¤ÄºîÆ°¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Æ³²ÐÀþ¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£Îò»ËÅª·ÀÌó¤¬à±ÑÃÇá¤È¤Ê¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âà²á¾êÅê»ñá¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£