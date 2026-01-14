1¥«¥é¥Ã¥È¤Ç6Ëü±ßÂæ¤â¡Ä¡Ö¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Î¿Íµ¤¹â¤Þ¤ë¡¡Å·Á³¤â¤Î¤ÈÁÈÀ®¤ÏÁ´¤¯Æ±¤¸¡¡ÀìÌç²È¡Öµ±¤¤ÏÅ·Á³¤è¤ê¤â¤¤ì¤¤¡×
¿ÀÈëÅª¤Êµ±¤¤òÊü¤Ä¡¢Æ´¤ì¤ÎÊõÀÐ¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡£
Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¡Ö¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¼êº¢¤Ê4Ëü±ßÂæ¡¢5Ëü±ßÂæ¤Î¾¦ÉÊ¤â
¥¤¥Ã¥È¡ª¤¬¼èºà¤·¤¿¤Î¤ÏÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Ë¤¢¤ëÊõ¾þÅ¹¡ÖSHINCA ¶äºÂ¡×¡£
µÒ¡§
¤¢¡¼¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¥¡£
Å¹°÷¡§
¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£
µÒ¡§
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ë¤Ï»ØÎØ¤ä¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬¥º¥é¥ê¡Ä¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¡£ÃÍÃÊ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢4Ëü±ßÂæ¡¢5Ëü±ßÂæ¤Î¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ë¡£
µÒ¡§
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Å·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤À®Ê¬¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤â¿´ÃÖ¤¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤·¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡Ö¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×ÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ7Ç¯Á°¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿SHINCA¡£¶áÇ¯¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤Î¾å¾º¤È¤È¤â¤ËÇä¤ì¹Ô¤¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
SHINCA ¶äºÂ¡¦Æ£°æ¤ß¤æ¤¤µ¤ó¡§
¶â²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ã¤¤Êý¤ÏÃÍÃÊ¤¬¤ª¼êº¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÇã¤¤¤ä¤¹¤¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¼«¿ÈÍÑ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÍÑ¤ËÇã¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¡£
13Æü¡¢¶â¤Î²Á³Ê¤Ï1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê2Ëü5932±ß¤ÈºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£3Ç¯Á°¤ÎÌó3ÇÜ¤Ë¹âÆ¤¹¤ë°ìÊý¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼è°ú½ê¤Î²Á³Ê¤ÎÃÍÆ°¤¤Ï²¼Íî¡£¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Î¹¤¬¤ê¤¬²Á³Ê¤ò²¡¤·²¼¤²¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¼ã¤¤ÁØ¤ËÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬0.2¥«¥é¥Ã¥È¤Î¥À¥¤¥ä¤ò¤Û¤É¤³¤·¤¿10Ëü±ß¤Û¤É¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öµ±¤¤ÏÅ·Á³¤è¤ê¤â¤¤ì¤¤¡×
Éý¹¤¤À¤Âå¤Ç¿Íµ¤¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡£¤½¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¡ÖÅ·Á³¡×¤È¡Ö¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
EF DIAMOND¡¦¿ÜÇ¼À¥ÀµÈÏCEO¡§
¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ï¡¢Å·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÈÊªÍýÅª¤Ë¤â²½³ØÅª¤Ë¤âÁÈÀ®¤¬Á´¤¯Æ±¤¸¤â¤Î¡£
Å·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ï·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë1²±Ç¯°Ê¾å¤ÎÇ¯·î¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä¡£
EF DIAMOND¡¦¿ÜÇ¼À¥ÀµÈÏCEO¡§
1¥«¥é¥Ã¥ÈÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤é¿ô½µ´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£¿ô½µ´Ö¤«¤é¿ô¥«·î¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤Î»þ´Ö¥¹¥±¡¼¥ë¤¬°ã¤¦¡£°µÅÝÅª¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ±¤¤ÏÅ·Á³¤è¤ê¤â¤¤ì¤¤¤Ëµ±¤¤Þ¤¹¡£
º¸¤¬¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤À¤¬¡¢½ãÅÙ¤â¹â¤¯¡¢Å·Á³¤â¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÂ½¿§¤Ê¤¯¸÷µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨²Á³Ê¤â¶Ã¤¡£¹âÉÊ¼Á¤ÊÅ·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤À¤È¡¢1¥«¥é¥Ã¥È100Ëü±ß¤Û¤É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¿Í¹©¤À¤È¡Ä¡£
EF DIAMOND¡¦¿ÜÇ¼À¥ÀµÈÏCEO¡§
1Ç¯Á°10Ëü±ß¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤â6Ëü±ß¤Û¤É¡Ê1¥«¥é¥Ã¥È¡Ë¡£¤³¤Î±ß°Â¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡£¡ÊÅ·Á³¤Î¡Ë15Ê¬¤Î1¤È¤«Èó¾ï¤Ë°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë¡Ê¤â¤Ã¤È¡Ë¤ªµá¤á¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤ËÀ½Â¤¤Î¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 1·î13ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë