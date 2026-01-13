フリーアナウンサーの森香澄が、セクシーな高級キャバ嬢役に挑戦。そのときの爆美女ぶりをおさめたオフショットが話題を呼んでいる。

「森さんが出演したのは、1月8日放送の『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系）第1話。玉木宏さん演じる元刑事の保険調査員・天音蓮が、保険金絡みの事件を追うミステリー作品で、岡崎紗絵さんが調査員助手の栗田凛を演じています」（芸能記者）

第1話で調査対象となったのは、病院の院長・葛西芳樹（要潤）。凛は新人ホステスとしてキャバクラに潜入。葛西の愛人がホステスの水島香織（森）であることを突き止める。

劇中では、酔った凛が香織に対し、不倫相手と結婚できる確率は低く、都合よく利用されているだけだと失言。香織は激怒するという女性同士のバチバチしたやり取りも見どころとなった。

「岡崎さんが肩出しのノースリーブドレス姿だったのに対し、森さんはレースをあしらった白のロングドレスで登場。ボディラインが自然に際立つタイトなシルエットが印象的でした」（同前）

そんな2人のオフショットが10日、ドラマの公式Instagramに第2話予告とともに公開されると、

《このキャバクラ行きたい 2人指名でお願いしま〜す》

《ぎゃー！！！！可愛かった！！！》

と興奮気味のユーザーが続出した。

そんな森の今後について、放送作家は「田中みな実さんの歩んだ道を確実に意識している」と語る。

「TBS出身でフリーに転身した田中さんは、2019年、32歳で女優業に本格参入。フジテレビ系連ドラ『絶対正義』で山口紗弥加さん演じる主人公の友人役を務めたことをきっかけに、演技の世界へ足を踏み入れました。

一方、2023年にテレビ東京を退社した森さんも、今年6月に30歳を迎える節目で女優路線へ徐々にシフトしていく方針であることが、昨年12月25日配信の『東スポWEB』で報じられました。

それによると彼女は運動神経が良く、長年のダンス経験もあることから、将来的にはアクションにも挑戦したい意向だということです」

田中の場合、2020年の事務所移籍の際に女優業一本でいく覚悟を固め、当時担当していたバラエティ番組をすべて手放したことで知られる。

「演技未経験の元アナウンサーにとって、それだけの決断がないと今のキャリアは成立しなかったということでしょう。

その意味では、かつての田中さんと同じく“あざとさ”を武器に、バラエティなどで存在感を放っている森さんが完全に退路を断てるかは分かりません」（前出・放送作家）

今回のキャバ嬢役でも、岡崎とのやり取りの中で動揺したり怒りをあらわにする場面があった。ただ出演時間は短く、演技力は未知数。今後の活躍に期待したいーー。