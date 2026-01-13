サッカーＪ３を優勝し、今シーズンＪ２で戦う栃木シティの決起集会が１１日、栃木市で行われ、選手らは集まったサポーターに今シーズンの活躍を誓いました。

決起集会は、栃木市の市民有志と栃木シティのホームスタジアムがある市が共催し、市内のとちぎ岩下の新生姜ホールで行われました。

クラブはＪ２初年度でのＪ１昇格に向けて、元日本代表フォワードの鈴木武蔵選手や、Ｊ１の神戸から宇都宮市出身の小池裕太選手など１０人を獲得しました。

集会ではチームを運営する大栗崇司社長からサプライズが…。

元スウェーデン代表・Ｊ１の浦和レッズなどでもプレーした、フォワードのダヴィド・モーベルグ選手（３１）が、２月に開幕する「Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」から栃木シティへ完全移籍で加入することが発表されました。

（大栗崇司社長）

「もちろん彼だけではなく、まだまだ新加入選手は頑張って取っていこうと思っている。Ｊ２優勝、Ｊ１昇格を目指して、このメンバーで戦っていきます」

（今矢直城監督）

「私は５年目になるので、４年間戦ってくれたメンバーの思いも引き継いで、（Ｊ２・Ｊ３）百年構想リーグと、Ｊ２を戦っていきたい。皆さんの熱い応援をよろしくお願いします」

その後は、選手やスタッフが４つのグループに分かれてそれぞれ登壇し、サポーターからの質問に答えたり、今シーズンに向けての意気込みを語ったりして交流しました。

（Ｊ１・横浜ＦＣから新加入 元日本代表 鈴木武蔵選手）

「サポーターと一丸となってＪ１まで突き進んでいきたいと思います。応援よろしくお願いします」

（Ｊ１・神戸から新加入 宇都宮市出身 小池裕太選手）

「地元が栃木なので、栃木を盛り上げられるように頑張ります」

（Ｊ１・ＦＣ東京から新加入 山下敬大選手）

「早く栃木シティのサッカーを理解して、チームの力になれるように頑張ります」

最後にサポーターから旗やタオルを使った、ダイナミックな応援が届けられました。

今シーズンは、２月から「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」が開催され、８月からは、Ｊ２のリーグ戦が始まります。百年構想リーグの初戦は２月７日、ホームでベガルタ仙台との対戦です。