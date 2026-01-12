¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¡¦ÅÏî´½í¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¤ÎÄÌ±¡À¸³è¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¿ÈÂÎ¤â¿´¤â¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤·¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏî´½í¤¬10Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¤ÎÄÌ±¡À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¡¦ÅÏî´½í¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¢°µÅÝÅª¤ËÈþ¤·¤¤¡È¿åÃå»Ñ¡É¤â¡Ê12Ëç¡Ë
¡¡2023Ç¯7·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÆþ±¡¤·¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿ÅÏî´¡£Æ±Ç¯10·î¤«¤é¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¤·¡¢PTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯1·î29Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¡£6·î25Æü¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø¿åÊ¿Àþ¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ò¡¢9·î1Æü¤Ë¤Ï¤½¤Î´°Á´Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØRe¡§¿åÊ¿Àþ¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÇò¤¤¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÅÏî´¤Ï¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¡¢Àº¿À²Ê¤äÈéÉæ²Ê¤ÎÄÌ±¡¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿1Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¤½¤ÎÆü¤ËÍ§Ã£¤«¤é¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤«¤é¤½¤Î»Ý¤òÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥Ç¡¼¤À¤Í¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Í¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤¤¤¤¸ÀÍÕ¡ª¤Ã¤ÆÄ¾´¶¤Ç»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎ¤â¿´¤â¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤·¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÅÏî´½í¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@watanabenagisa_¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¡¦ÅÏî´½í¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¢°µÅÝÅª¤ËÈþ¤·¤¤¡È¿åÃå»Ñ¡É¤â¡Ê12Ëç¡Ë
¡¡2023Ç¯7·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÆþ±¡¤·¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿ÅÏî´¡£Æ±Ç¯10·î¤«¤é¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¤·¡¢PTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯1·î29Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¡£6·î25Æü¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø¿åÊ¿Àþ¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ò¡¢9·î1Æü¤Ë¤Ï¤½¤Î´°Á´Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØRe¡§¿åÊ¿Àþ¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÅÏî´½í¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@watanabenagisa_¡Ë