『掃除機』をかけ始めると、三毛猫が…猫とは思えない『まさかの行動』に「逃げるかと思いきやｗ」「初めて見たｗ」と笑ってしまう人が続出
掃除機が大好きな猫ちゃんの姿に驚きの声が多数寄せられているようです。動画には「掃除機大好きなのね、珍しいね！」「追いかけてるのがかわいい」等のコメントが寄せられ、6.8万回以上再生されています。
【動画：『掃除機』をかけ始めると、三毛猫が…猫とは思えない『まさかの行動』】
掃除機を追いかけるミケちゃん
TikTokアカウント「三毛猫のミケ」に投稿されたのは、2022年生まれのミケちゃんのある日の様子です。ミケちゃんは、とても珍しい掃除機好きな猫ちゃんなんだそう。飼い主さんが掃除機をかけ始めると…？
なんと、掃除機を一生懸命追いかけ始めるそう。飼い主さんが掃除機をかけ始めると、ミケちゃんは掃除機から目が離せなくなってしまうそうです。
掃除機が大好き！
飼い主さんが掃除機を動かすのをやめると、ミケちゃんはごろんと仰向けになり背中を掃除機にこすりつけ始めるそう。
飼い主さんが掃除機を動かし始めると、また掃除機を追いかけ始めるミケちゃん。掃除機を動かしている間もすりすりと背中をこすりつけて、掃除機が好きでたまらない様子だったのだそう。
なかなか掃除ができない飼い主さん
その後もひたすら掃除機を追いかけていたというミケちゃん。掃除機を動かすのをやめると、ミケちゃんが掃除機の前で横になるので、飼い主さんはなかなか掃除がはかどらなかったのだとか。
他の投稿でも掃除機への愛が重いミケちゃんの姿が多数投稿されているようです。珍しい掃除機が大好きな猫ちゃんのご紹介でした。
ご紹介した投稿は6.8万回以上再生され「掃除機を嫌がらない猫を初めてみた！」「掃除機にスリスリは初めて見た～」「掃除機愛すごいｗ」等のコメントが寄せられ、掃除機が大好きなミケちゃんに驚きの声が多く寄せられていたようでした。
TikTokアカウント「三毛猫のミケ」では、今回ご紹介したミケちゃんの可愛い姿が沢山投稿されています。掃除機への愛が重い投稿にも注目が集まっているようです。
写真・動画提供：TikTokアカウント「三毛猫のミケ」さま
執筆：春野 りん
編集：ねこちゃんホンポ編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。