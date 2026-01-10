異例のデビューを果たした３歳馬の出走に、ＳＮＳ上が沸いていた。

１月１０日の中山競馬５Ｒ・３歳新馬（芝２０００メートル）は１５頭立てで行われ、２番人気のインタノン（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父キタサンブラック）は１馬身差の２着。好スタートから逃げ、直線でも粘りに粘ったが、ゴール直前に勝ったランザワールド（３番人気）に差されてしまった。勝ちタイムは２分２秒２。

同馬は、２０２４年セレクトセール１歳セクションで、金子真人ホールディングスが落札。グレイトフルＳ（３勝クラス）を勝つなど４勝を挙げるヴェローチェオロの半弟だ。堀厩舎に昨年１２月に入厩し調整が進められていたが、馬名登録は行われていなかった。そのため、ネットの競馬専門サイトなどでは、馬名はもちろん父、母名だけでなく、馬主、厩舎などの情報は仕様により「不明」と表示される状態が続いていた。

晴れて１月７日に馬名登録がなされ、翌８日に出走が確定した。しかし、サイトによっては馬名が更新されないままのものがあったため、ＳＮＳ上では「全てが謎」「謎に包まれてるんだが」「出馬表で不明不明って初めて見たのでびっくり」「秘密に包まれたデビュー...」「あれ？ＪＲＡのサイトでインタノン検索しても出ないんだけどなんで？」「出走決まってる段階で空欄のままなんてあるのん？」「秘密兵器みたいになってたのなんでやろ」など戸惑いのコメントが寄せられていた。

敗れはしたが「タイ王国の最高峰」の名前の由来通り将来性を感じさせる走りに、レース後は「良い走りだった！」「見応えがあった」「事前情報がなさすぎたインタノン祝デビュー」など安堵（あんど）とエールが送られていた。