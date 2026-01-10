2月開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪の代表選考会を兼ねたフィギュアスケートの全米選手権は日本時間9日、男子ショートプログラム（SP）を行い、昨年12月のグランプリ（GP）ファイナル（名古屋）で3連覇を達成したイリア・マリニン（21）が、115.10点で首位に立った。

ミラノ五輪フィギュア団体の金メダル獲得条件は男子エース鍵山優真次第

五輪本番に向けて新調したスケート靴の調整途中ながら、2種類の4回転ジャンプ（ルッツ、フリップ）を決め、自己ベスト（107.25点）を更新する仕上がりの良さをアピールした。3人の代表メンバーが決まるフリーは同11日に行われる。

「4回転の神様」の異名を持ち、先のGPファイナルで7本の4回転ジャンプを成功させる偉業を成し遂げたマリニンが次に狙うのは、五輪本番での「羽生超え」だ。

マリニンにとって、前回2022年北京五輪の男子フリーで史上初めて4回転半ジャンプ（クワッドアクセル=4A）に挑んだ羽生結弦は、競技を始めた幼少の頃からの憧れの存在。メダルは逃したものの、大技の4Aに果敢にチャレンジした羽生に触発され、自身も4回転の練習に取り組むようになったという。

羽生はISU（国際スケート連盟）から「4A」の実施を認定されたものの、ジャンプそのものは回転不足を取られて不完全燃焼に終わった。羽生超えを狙うマリニンが五輪で予定しているのが、連続技の「4回転半ジャンプー3回転トーループ」（4Aー3T）だ。この大技はGPファイナルのSPで挑みながら、着氷を乱して大幅に減点された。4Aー3Tに成功すれば史上初の快挙となるだけに、五輪で再度、挑戦するという。

「4回転の神様」は、練習ではすでに5回転にも取り組んでおり、「ミラノ五輪後に（ファンの）皆さんの前で披露したい」と、来季にも実施する意向を明かしている。

まずは五輪で羽生も実施しなかった高難度の連続技を決めて世界を驚かせるか。