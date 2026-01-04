「本気で歴代最悪だ」「弱すぎる」初戦でスコアレスドローの韓国に母国ファンは嘆き！枠内シュート１本、ボール保持率は34％に衝撃「監督は無能」「日本から学べよ」【U-23アジア杯】
現地１月７日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップのグループステージ初戦で、U-23韓国代表はイランと対戦。スコアレスドローに終わった。
19分のキム・テウォンのゴールが取り消された韓国は、28分に10番のFWカン・サンユンが負傷交代。悪い流れを引きずり、枠内シュートはわずか１本に抑え込まれ、ポゼッション率も36パーセントと圧倒された。
この結果と内容に、韓国のファンからは次のような声が上がった。
「戦術もなく、選手の技量も落ちて答えが見えない」
「体力すらない。本気で歴代最悪だ」
「監督は無能」
「韓国サッカーの未来は見えない」
「韓国は本当に弱すぎる」
「韓国サッカーは終わったのか」
「日本に行き、サッカーを学んでくれよ」
「韓国サッカーの未来は暗い」
韓国は10日の第２戦で、レバノンと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」
19分のキム・テウォンのゴールが取り消された韓国は、28分に10番のFWカン・サンユンが負傷交代。悪い流れを引きずり、枠内シュートはわずか１本に抑え込まれ、ポゼッション率も36パーセントと圧倒された。
この結果と内容に、韓国のファンからは次のような声が上がった。
「戦術もなく、選手の技量も落ちて答えが見えない」
「体力すらない。本気で歴代最悪だ」
「監督は無能」
「韓国サッカーの未来は見えない」
「韓国は本当に弱すぎる」
「韓国サッカーは終わったのか」
「日本に行き、サッカーを学んでくれよ」
「韓国サッカーの未来は暗い」
韓国は10日の第２戦で、レバノンと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」