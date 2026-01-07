この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

決算書のプロが解説、王者ルンバはなぜ破産したのか？iRobotを蝕んだ「一本足打法」の罠

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「数字で語る、会社のホンネ」が、「なぜルンバは破産したのか｜iRobotが「戻れなくなった」構造を決算で読む」と題した動画を公開。ロボット掃除機市場の代名詞「ルンバ」を生んだiRobot社が、なぜ経営破綻に追い込まれたのか、その構造的な問題を2023年の決算情報から読み解いた。



動画は冒頭、iRobot社の2023年度の業績が「取り返しのつかない崩れ」を見せていると指摘。売上高が24.7%減、販売台数が27.5%減、粗利益率が7.6ポイント低下と、主要な数字が同時に急落する「異常事態」に陥っていたことを示す。通常、業績悪化は緩やかに進行するが、この同時急落は単なる市場競争の敗北ではないことを示唆している。



iRobot社は2002年にルンバを発売し、ロボット掃除機という新たな市場を創出したパイオニアであった。同社の強みは、経営資源のすべてをロボット掃除機事業に集中させる「一本足打法」にあった。技術開発、ブランド投資、人材、資金を一点に集約することで、他社が容易に模倣できない競争優位性を確立。その象徴が、米国特許566件、海外特許1200件以上という膨大な特許網である。この戦略によって、より良い製品を、より速く、より強いブランドで市場に投入する好循環が生まれていた。



しかし、この一点集中戦略には「致命的な落とし穴」があった。ロボット掃除機という一本柱にすべてを依存していたため、市場が冷え込んだ際に売上や利益を下支えする他の事業が存在しなかったのである。2023年、DreametechやEcovacs、Roborockといった中国メーカーがiRobot社の技術を模倣した低価格製品で猛追し、市場の需要が弱まると、iRobot社の業績は急速に悪化。売上が約25%減少したにもかかわらず、製造体制や人件費などの固定費を削減できず、利益率が大幅に低下した。



最後の希望は2022年8月に合意したAmazonによる買収計画だったが、独占禁止法上の懸念から2024年1月に破談。これにより、iRobot社は自力での再建を迫られる。しかし、Amazonから受け取った違約金9,400万ドルの大半は、専門家報酬や借入金の返済に充当され、事業立て直しのための資金は残らなかった。結果として、従業員の半減や研究開発費の43%削減といった大規模なリストラを敢行せざるを得ず、将来の成長力までも失うことになった。動画は「市場を切り開いた先駆者が、その市場で最も苦しむ」という皮肉な現実を提示し、成功企業が直面する構造的リスクの教訓として締めくくっている。