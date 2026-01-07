サーティワン「ストロベリー＆チョコレート コレクション」ドバイチョコ風の新作フレーバーやサンデーなど続々
【モデルプレス＝2026/01/07】サーティワン アイスクリームでは、2026年1月9日（金）〜2月18日（水）まで「ストロベリー＆チョコレート コレクション」と題し、旬のイチゴと濃厚チョコレートが楽しめる、この時期だけのおいしさのフレーバーやサンデーを取り揃える。
【写真】サーティワン アイスクリームの好きなフレーバートップ10
◆トレンドをサーティワン流に解釈。「ドバイ スタイル チョコレート」
今回の新作フレーバー「ドバイ スタイル チョコレート」は、人気のトレンドスイーツ、ドバイチョコレートをサーティワン流にアレンジしたこだわりのフレーバー。
同フレーバーをダブルで注文する場合、「チョップドチョコレート」もしくは「ベリーベリーストロベリー」がおすすめの組み合わせだ。
◆イチゴとチョコをとことん楽しむ多彩なフレーバー
新作以外にも、この時期ならではの限定フレーバーが揃う。
チョコレートムースのような食感の「チョコレートムースロイヤル」、パリッとしたチョコビッツととろけるイチゴリボンがアクセントの「メルティ ストロベリー チョコレート」、イチゴピューレ入りシャーベットと練乳風味のまろやかなアイスクリームにストロベリーリボンを合わせた「ストロベリースペシャルタイム」、イチゴ果肉に紅茶の香りが際立つ「ストロベリーロイヤルミルクティー」がラインナップする。
◆トッピング満載の贅沢サンデー
アイスクリームにご褒美感あるトッピングを加えたサンデーも期間限定で登場する。
手軽な「シングルサンデー」は、イチゴを乗せた「ストロベリー」と、ココアクッキーやショコラプレッツェルを飾った「チョコレートクッキー」の2種。
ボリューム満点の「ダブルサンデー」は3種類を展開。
ピスタチオクリームとブラウニーを合わせた「ピスタチオショコラ」、サクサクのパイ生地を合わせた「ストロベリーミルフィーユ」、そしてココア風味のクレープ生地（フィアンティーヌ）を散らした「ストロベリーブラウニー」と、いずれも食感と濃厚な味わいにこだわった仕上がりだ。
なお2月9日（月）〜2月15日（日）の期間中、シングルサンデーとダブルサンデーを購入すると、ミニハートチョコスプーン約1杯分（約12粒）がトッピングとしてプレゼントされる
◆冬のスイーツタイムにぴったりのボックスも
2月9日（月）〜3月15日（日）の期間中、アイスクリームケーキの新カテゴリー「サーティワン パティスリー」購入者には、バレンタイン＆ホワイトデー専用のピックをプレゼント。さらに期間限定のハート柄の特別デザインの赤いスペシャルボックスでの提供となる。
また、好きなアイスクリームを選んでテイクアウトできるバラエティボックス（6コ・8コ・12コ）購入者には、人気フレーバー「ポッピングシャワー」または「ラブポーションサーティワン」を模したぬいぐるみチャームが進呈される（いずれもなくなり次第終了）。（modelpress編集部）
■ 「ストロベリー＆チョコレート コレクション」
期間：2026年1月9日（金）〜2月18日（水）
※価格は全て税込。店舗により価格が異なる場合あり。
