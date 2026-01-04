今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある三毛猫ちゃんの様子です。投稿主さんは、4ヶ月の頃と6歳になった現在の寝相を比べて紹介。成長しても変わらないリラックスした姿が多くの人の目を引いたようです。様子はThreadsにて、9.1万回以上表示。いいね数は1.1万件を超えました。

【写真：前足を伸ばして眠る生後４ヶ月のネコ→６歳になった結果…悶絶級の『愛おしい寝相』】

大きくなっても寝方は変わらない

今回、Threadsに投稿したのは「もなか」さん。登場したのは、三毛猫のもなかちゃんです。

投稿主さんが紹介したのは、もなかちゃんが幼い頃と現在の寝相を見比べた内容。4ヶ月の頃から前足を伸ばして眠る姿が特徴的です。

一方、もなかちゃんは6歳になった今も同じ姿勢で寝ているようです。体の大きさはすっかり成猫になっているものの、安心して眠るときの姿勢は変わらず。変わらない寝姿に思わず頬が緩んでしまいますね。

可愛い寝姿に心癒されたSNS民たち

小さいころから変わらない寝姿で、すやすや眠っていた三毛猫のもなかちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「かっ、可愛すぎて悶絶しております」「おててが大きくて握手したくなります！」「かわいいが渋滞しすぎてる！」「安心してますね」「ほっぺの茶色もそのままに」などの声が多く寄せられていました。もなかちゃんの可愛い寝顔に多くの猫好きさんたちが心癒されたようですね。

Threadsアカウント「もなか」では、猫ちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。もなかちゃんの可愛い投稿が満載です。

写真・動画提供：Threadsアカウント「もなか」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。