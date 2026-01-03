この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎氏が分析する紅白aespa騒動と、私たちがこれから向かう道。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「aespaの紅白歌合戦出場をめぐる騒動に思うこと」と題した動画を公開。紅白に出場した韓国のガールズグループ・aespa（エスパ）に向けられた一連の批判について、その背景を分析し、自身の見解を述べた。



動画の冒頭で茂木氏は、aespaの紅白出場をめぐる騒動の経緯に言及。過去にメンバーがSNSに投稿したランプが「原爆のキノコ雲を思わせる」とされた点や、紅白で披露した楽曲の歌詞や放送時刻が「原爆投下を想起させる」といった批判が起きたことについて、冷静に分析を試みた。茂木氏は、これらの批判を「どちらかと言えばこじつけだと思う」と評価し、そのような創造性を別のところに向ければいいのにと述べた。



茂木氏は、NHKがaespaを紅白に起用した背景には、若年層の視聴者を獲得したいという狙いがあると分析。「特に小中学校ぐらいの方にリーチしたい」という意図は、圧倒的な人気を誇るK-POPの現状を踏まえれば当然の判断だと指摘する。その一方で、こうした起用に対して一部から強い反発が生まれることについて、日本社会に根強く残る韓国へのアレルギー反応が関係しているのではないかと推察した。



さらに茂木氏は、現在の日本の音楽市場が「ガラパゴス化」していると警鐘を鳴らす。グローバルなチャートでK-POPアーティストが活躍する一方で、日本のアーティストがランクインすることは稀だとし、「J-POPとK-POPは全く差がついちゃっている」と実力差を認めるべきだと主張した。その上で、紅白歌合戦も国内市場に閉じこもるのではなく、「もっとグローバルを志向すべき」と提言。「本当にいいものを視聴者に届けるという姿勢に戻った方がいい」と語り、より開かれた番組作りへの期待感を示して締めくくった。