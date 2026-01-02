◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

登録選手上位１０人の１万メートル平均タイムが史上初めて２７分台に突入した中大は１区の藤田大智（３年）が、序盤から先頭集団を引っ張り続けている。

中大は前回１区、吉居駿恭（しゅんすけ、４年）がスタートから約３００メートルで飛び出して歴代４位の好タイムで区間賞を獲得。流れを完全につかみ、５区途中まで首位を譲らないインパクトある駅伝を見せた。

第９８回大会も、吉居大和（現トヨタ自動車）がスタートから約５キロで飛び出す激走。２位に３９秒の大差をつけ「映像で見たことがある」という０７年の佐藤の記録を２６秒も更新する１時間０分４０秒の区間新記録を樹立。流れに乗った中大は１１年以来の往路一桁台となる６位と躍進した。

抜群のスピードを生かして３０年ぶりとなる最多１５度目の優勝を目指す今大会。１区に抜てきされた藤田は前回１０区４位と好走。今季は１万メートルの自己ベストが２７分４０秒５０に到達し、全日本大学駅伝３区４位と快走。今回も中大がレースを作るか。