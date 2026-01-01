ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは３１日、東京ドームで大みそか恒例の年またぎのカウントダウンコンサートを３年ぶりに開催した。この日を最後に退所する元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏がサプライズで登場。ＳＮＳも大きく沸いた。

、グループを横断するシャッフルメドレーコーナーでＴＯＫＩＯの名曲「宙船」とともに松岡が登場。東京ドームには地鳴りのような大歓声が起こった。ＳＮＳは「本当にかっこいい先輩だなと思った」「一番の沸きどころが松岡くんだったな」「松岡くんのドラムで号泣」「この日一番の完成で、もはや絶叫でドーム割れてた。それ受け止めてニヤリと笑って、一言も喋らず颯爽と去っていくのカッコ良すぎた」「チケット代はほんとに、松岡くん今までありがとう代だと思った」「体感松岡くん登場は会場揺れた」「本当にドラム叩く松兄かっこよかった…」「個人的に今年のカウコンは松岡昌宏が優勝だった 見て泣いた」「最後までカッコいい兄貴」などの感想であふれた。

松岡は２５年１２月末をもって同社とのエージェント契約が終了し、自身が設立した「株式会社ＭＭｓｕｎ」で仕事を継続する。今後については先月２８日放送の自身のラジオで「基本的にＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ社が『いや、松岡、ちょっと来ないでください』って言っても行くような男ですから。その辺は何も変わらずっていう気がしております」とコメントしていた。