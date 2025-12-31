»Ò¤É¤â¤ÎÈ¿¹³¡¢¼Â¤Ï¿Æ¤Î¡È°¦¾ð¤Î¥º¥ì¡É¤¬¸¶°ø¡© ¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤¬°²½¤¹¤ëNGÂÐ±þ¤È²þÁ±ºö
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»×½Õ´ü¤Î»Ò°é¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Æ»»³¥±¥¤»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Ú¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë»Ò¶¡¡Û°²½¤¹¤ë¸¶°ø¤ÈÈ¿¹³¤¬²þÁ±¤¹¤ëÊýË¡¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤äÈ¿¹³Åª¤ÊÂÖÅÙ¤¬¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÇº¤à¿Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤È¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±ºö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ë°ÍÂ¸¤·¡¢ÃëÌëµÕÅ¾¤äÀ®ÀÓÄã²¼¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Æ¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£Ãí°Õ¤ò¤¹¤ë¤ÈÌÔÈ¿È¯¤µ¤ì¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ò¼è¤ëÌ¼¤ËÂÐ¤·¡¢¤É¤¦ÀÜ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤À¡£
Æ»»³»á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼è¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¼ç¤Ë2¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï¡Ö°¦¾ð¥Ð¥í¥áー¥¿ー¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡£¿Æ¤¬ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë°¦¾ðÉ½¸½¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢°¦¾ð¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤é¤ì¤º¡¢¤à¤·¤í¡Ö¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¡×¤À¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡Ö²ÈÄí¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°¤¤¡×¤³¤È¡£³Ø¹»À¸³è¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²ÈÄí¤¬°Â¤é¤²¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¥¤¥é¥¤¥é¤¬Êç¤ê¡¢¿Æ¤ËÈ¿¹³Åª¤ÊÂÖÅÙ¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ»»³»á¤Ï¤Þ¤º¡Ö°¦¾ð¥Ð¥í¥áー¥¿ー¤ò¾å¤²¡¢²ÈÄí¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¸ì¤ë¡£Ê·°Ïµ¤ºî¤ê¤Î¥³¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿Æ¼«¿È¤¬¡Ö¾Ð´é¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡×¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÔÍ×¤ÊÊª¤ò¼Î¤Æ¤Æ²È¤òÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°¦¾ð¥Ð¥í¥áー¥¿ー¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢Êª¤òÇã¤¤Í¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡Ö¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ä¡¢µÕ¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¬·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤ë¡×¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î´Ö°ã¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥À¥á¤Ê¤³¤È¤Ï¥À¥á¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡×É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¡£¤¿¤À¤·¡¢Æ¬¤´¤Ê¤·¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö①µ¤»ý¤Á¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¡×¡Ö②¥À¥á¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦½çÈÖ¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë»Ò¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¥¹¥Þ¥Û³Ú¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Ç¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë12»þ°Ê¹ß¤Ïµ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÏÃ¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¿Æ»Ò´Ø·¸¤ÎÅÚÂæ¤òÃÛ¤Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂÖÅÙ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¸°¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ë°ÍÂ¸¤·¡¢ÃëÌëµÕÅ¾¤äÀ®ÀÓÄã²¼¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Æ¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£Ãí°Õ¤ò¤¹¤ë¤ÈÌÔÈ¿È¯¤µ¤ì¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ò¼è¤ëÌ¼¤ËÂÐ¤·¡¢¤É¤¦ÀÜ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤À¡£
Æ»»³»á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼è¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¼ç¤Ë2¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï¡Ö°¦¾ð¥Ð¥í¥áー¥¿ー¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¡£¿Æ¤¬ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë°¦¾ðÉ½¸½¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢°¦¾ð¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤é¤ì¤º¡¢¤à¤·¤í¡Ö¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¡×¤À¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡Ö²ÈÄí¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°¤¤¡×¤³¤È¡£³Ø¹»À¸³è¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²ÈÄí¤¬°Â¤é¤²¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¥¤¥é¥¤¥é¤¬Êç¤ê¡¢¿Æ¤ËÈ¿¹³Åª¤ÊÂÖÅÙ¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ»»³»á¤Ï¤Þ¤º¡Ö°¦¾ð¥Ð¥í¥áー¥¿ー¤ò¾å¤²¡¢²ÈÄí¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¸ì¤ë¡£Ê·°Ïµ¤ºî¤ê¤Î¥³¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿Æ¼«¿È¤¬¡Ö¾Ð´é¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡×¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÔÍ×¤ÊÊª¤ò¼Î¤Æ¤Æ²È¤òÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°¦¾ð¥Ð¥í¥áー¥¿ー¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢Êª¤òÇã¤¤Í¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡Ö¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ä¡¢µÕ¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¬·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤ë¡×¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î´Ö°ã¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥À¥á¤Ê¤³¤È¤Ï¥À¥á¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡×É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¡£¤¿¤À¤·¡¢Æ¬¤´¤Ê¤·¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö①µ¤»ý¤Á¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¡×¡Ö②¥À¥á¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦½çÈÖ¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë»Ò¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¥¹¥Þ¥Û³Ú¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Ç¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë12»þ°Ê¹ß¤Ïµ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÏÃ¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¿Æ»Ò´Ø·¸¤ÎÅÚÂæ¤òÃÛ¤Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂÖÅÙ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¸°¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ö¹â¹»¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×»Ò¤É¤â¤¬¤½¤¦¸À¤¦ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©»×½Õ´ü¤Î»Ò°é¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤¬²òÀâ¤¹¤ë¿Æ¤ÎNGÂÐ±þ
¸µÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¤¬²òÀâ¡ª¼õ¸³Ä¾Á°¤ÎÀ®ÀÓ¥À¥¦¥ó¤«¤éV»ú²óÉü¤µ¤»¤ë¿Æ¤Î¥µ¥Ýー¥È½Ñ
»Ò¤É¤â¤ÎË½ÎÏ¡¢²æËý¤ÏNG¡©¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë·Ù»¡¤ò¸Æ¤Ö¡×»×½Õ´ü¤Î»Ò°é¤ÆÀìÌç²È¤¬¼¨¤¹µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¸µÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¡ÚÆ»»³¥±¥¤¡Û¤¬Ãæ³ØÀ¸¤È¤½¤Î¤ªÉãÍÍ¡¦¤ªÊìÍÍ¤Ë¸þ¤±¤ÆÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÃ»´ü´Ö¤ÇÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤ëÊÙ¶¯Ë¡¡¦¹â¹»¼õ¸³¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÈë·í¡¦ÉÔÅÐ¹»¤Î²ò·èºö¡¦»×½Õ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÆÃÄ§¡¦È¿¹³´ü¤Î»Ò°é¤ÆÊýË¡¤Ê¤É¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tyugaku.net/