ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¡¢¼Â¤Ï¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPad¡×¡©
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¡×¤Ë¤Ï¡¢°Õ³°¤È¾®¤µ¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤Î¥Æ¥Ã¥¯·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡¦The Information¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¤Î³°Éô¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¤ï¤º¤«5.3¥¤¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¡ÖiPhone mini¡×¤Î5.4¥¤¥ó¥Á¤è¤ê¾®¤µ¤¤²èÌÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢³°Â¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò½ÄÄ¹¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î¤è¤¦¤ÊÈæÎ¨¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢³«¤¤¤¿¤È¤¤ËÆâÂ¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÀµÊý·Á¤Ë¶á¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ°²èºÆÀ¸¤Ê¤É¤Ç»È¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢ÆâÂ¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò²£Ä¹¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢³°Â¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢»ý¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É»È¤¤¾¡¼ê¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÆâÂ¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬Ìó4:3¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬ÆâÂ¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ò½Å»ë¤·¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¤Ç¤âiPadOS¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯µ¡Ç½¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¤Ï¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPad¡×¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥µ¥à¥¹¥ó¤ä¥°¡¼¥°¥ë¤¬ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î³°Â¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¡Ö¥Õ¥ëµ¡Ç½¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó²èÌÌ¡×¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏÄÌÃÎ¤Î³ÎÇ§¤ä¥¯¥¤¥Ã¥¯ÊÖ¿®¤Ê¤É¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
iPhone¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÀïÎ¬¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
Source: The Information via MacRumors
The post ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¡¢¼Â¤Ï¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPad¡×¡© appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.