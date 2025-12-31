Å·ÂÞ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤ëÇ¤Î¤¿¤á¤Ë¡ØDIY¡Ù¤·¤¿·ë²Ì¡ÄÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö»ä¤ÎÉô²°¤Ë¤·¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤È£²Ëü¤¤¤¤¤Í
18Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì2.3Ëü¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡ØÇÀìÍÑ¤Î¤ªÉô²°¡Ù¡£Ç¤¬Á¢¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ë¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¡ª¡ª¥»¥ó¥¹¤Î²ô¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖÇÍÍ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹ÊÂ¤ß¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥»¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§Å·ÂÞ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤ëÇ¤Î¤¿¤á¤Ë¡ØDIY¡Ù¤·¤¿·ë²Ì¡ÄÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤ËÀä»¿¡Û
Å·ÂÞ¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÇ
Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖLavitae¡Çbreve¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Å·ÂÞ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÇ¤òÂ¿Æ¬»ô¤¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬Å·ÂÞ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤ë¤³¤È¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç¤¬¶¯°ú¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²¨¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¾å¤¬¤í¤¦¤È¤·¤ÆÇ¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢³Î¤«¤ËÆñ¤·¤¤¥¹¥Úー¥¹¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡ØÇÀìÍÑ¤Î¤ªÉô²°¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
DIY¤ò·è¹Ô¡ª
Ç¤Î¤¿¤á¤Î¾ì½ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯DIY¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¶È¼Ô¤ËÍê¤é¤º¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ËÇ°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ÇÉô²°¤Ï¡Ä¡©
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤ó¤Ê¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦²¨¤ò¼è¤ÃÊ§¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Ãæ¤òÇò¤¯ÅÉ¤ê¡¢³ê¤ê»ß¤á¥Þ¥Ã¥È¤òÉß¤µÍ¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥È¤ÏÄÞ¤È¤®¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏÊ¸¶ç¤¬¤Ê¤¤´Ä¶¤Î¤Ï¤º¡£
¸«±Ç¤¨¤â¤¹¤ë¤ªÉô²°¤Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î±£¤ì²È¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥«ー¥Æ¥ó¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Ç¤Î½¬À¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Å¤¯¤ê¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡Ä¡ªÅ·ÂÞ¤Ë¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥È¥¦¥©ー¥¯¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¾ÈÌÀ¤â¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢²Ä°¦¤¤¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¾þ¤êÉÕ¤±¤â¡£¥â¥Ç¥ë¥ëー¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¶õ´Ö¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤¬¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¥Ù¥Ã¥É¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¡¢¤´¤Ï¤ó»®¤òÃÖ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡£»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤Ç¤¹¡£
Ç¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÇÉô²°¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÍ±×¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÅê¹Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¿¤Î¤Ç¿¿»÷¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡£Å·ÂÞ¤ÇÇº¤àÇ»ô¤¤¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖLavitae¡Çbreve¡×¤Ë¤Ï¡¢°Ø»Ò¤ä¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î¾ì½ê¤Ç²á¤´¤¹Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î»Ñ¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖLavitae¡Çbreve¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§Ç¦Ìî¤¢¤Þ¤Í
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£