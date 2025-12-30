Nintendo Switch 2 Âç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡Ö¤ªº×¤êÁû¤®¤Ë¡×¡¡¥²¡¼¥à¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Ä¹¤¬¸ì¤ëº£Ç¯¤Î¥²¡¼¥à¶È³¦
6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Nintendo Switch 2¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯¤Î¥²¡¼¥à¶È³¦¡£¤Ê¤¼¡¢Nintendo Switch 2¤Ï¤³¤ì¤Û¤É¿Íµ¤¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤äº£Ç¯¤Î¥²¡¼¥à¶È³¦¤òÉ½¤¹¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¡¢¥²¡¼¥à¾ðÊóÁí¹ç¥µ¥¤¥È¡Ø¥Õ¥¡¥ßÄÌ.com¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤Î»°ÂåÀî Àµ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¡×¤À¤Ã¤¿Nintendo Switch 2
È¯Çä¤«¤éÌó8Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢Nintendo Switch¤Î¸å·Ñµ¡¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Nintendo Switch 2¤Ï¡¢4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿1²óÌÜ¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤Ë¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤ÇÌó220Ëü¿Í¤¬±þÊç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»öÁ°¤ÎÁÛÄê¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢Ìó4¤«·î¤Ç1036ËüÂæ¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡¦Ç¤Å·Æ²È¯É½¡Ë¡£»°ÂåÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ªº×¤êÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°ÂåÀî¡§¡Ê±þÊç¤Î¡Ë¿Í¿ô¤òÇ¤Å·Æ²¤¬½Ð¤¹¤³¤È¤â°ÛÎã¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÈ¯É½¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤Å·Æ²¤ÏÂçÂÎ¡¢¿·¤·¤¤¿ø¤¨ÃÖ¤¥²¡¼¥àµ¡¤òºî¤ë¤È¤¤Ë¿·¤·¤¤Í·¤Ó¤òÆþ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿·¤·¤¤¥»¥ó¥µ¡¼¡¦ÁàºîÊýË¡¤òÆþ¤ì¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¿·¤·¤¤Í·¤Ó¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¥Ï¡¼¥É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£²ó¤Ï¿·¤·¤¤Í·¤Ó¡¦ÀÇ½¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÆþ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈNintendo Switch¤ÎÆÃÄ§¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¸å·Ñµ¡¤È¤·¤Æ¡¢¡È2¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Switch¤ò¤¹¤´¤¯°¦¤·¤¿¡¢Í·¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤Î¸å·Ñµ¡¤ÏÍß¤·¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤è¤ê¡Ê¹ØÆþ¤Î¡Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ù¤ÎÈÎÇä¤Ç¡ÈÅ¾Çä¤òÍÞÀ©¡É
¤Þ¤¿¡¢Nintendo Switch 2¤Ï¡ØÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ù¤È¡ØÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¡Ù¤Î2¼ïÎà¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»°ÂåÀî¡§ÌÀ³Î¤ËÃÇ¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê±ß°Â¤¬¤È¤Æ¤â¿Ê¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÆüËÜ¤ÇÇã¤¦¤È¥Ï¡¼¥É¤¬°Â¤¯Çã¤¨¤ë¤¾¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬³Æ¹ñ¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¶È¼Ô¤«¤é¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÇÂçÎÌ¹ØÆþ¤·¤Æ³¤³°¤ÇÇä¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÅ¾Çä¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬ºòº£¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÂÐºö¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¹ñÆâÈÇ¤È¤·¤Æ²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿À©¸Â¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°ìÉôÉÔËþ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²ÌÅª¤ËÅ¾Çä¤ÎÂÐºö¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÂçÎÌ¹ØÆþ¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÉ¤²¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ëPS5¤¬¸åÄÉ¤¤¤Ç¹ñÆâÈÇ¤òÈ¯Çä¤¹¤ëÂÐ±þ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¶¥¹ç¤«¤é¸«¤Æ¤âÀ®¸ù¤ÎÂÐºö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»°ÂåÀî¤µ¤ó¤¬µó¤²¤ë¡Èº£Ç¯ÏÃÂê¤Î3ºîÉÊ¡É
2025Ç¯¤âÍÍ¡¹¤Ê¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï18ºÐ°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê²¼¤ÎÇ¯Îð¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÏÃÂêºî¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º»°ÂåÀî¤µ¤ó¤¬µó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼ºîÉÊ¡ØÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¡Ê15ºÐ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë¤Ç¤¹¡£
»°ÂåÀî¡§¸«¤¿ÌÜ¤¬¥Ô¥¯¥»¥ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥É¥Ã¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤ÀÁÆ¤¤¥É¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¹âÀººÙ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÊ¬¤«¤ë¤·¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢½¸±Ñ¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Æ°¤²ó¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ææ²ò¤¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â³Ú¤·¤¤¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â°¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¡£
ºÇ¶á¤Ç¤¹¤È¡¢¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ò¡ØÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¤¬¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Íµ¤Ê¸³Ø¤ÎÉ½»æ¤¬¡ØÅÔ»ÔÅÁÀâ²òÂÎ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥«¥Ð¡¼ÈÇ¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇÉÀ¸¤â´Þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¯¿Íµ¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»°ÂåÀî¤µ¤ó¤¬2ºîÌÜ¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤ÏNintendo Switch 2¸þ¤±¤Î¥½¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡Ù¡£1999Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°64¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó26Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡Ö¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî3D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¡¢12·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØThe Game Awards 2025¡Ù¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°ÂåÀî¡§º£²ó¡¢ÇË²õ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²õ¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬°ìÉô¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÃÏ·Á¤ò¤Û¤ÜÁ´Éô²õ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È²õ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃÏÊ¿Àþ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤Ë²õ¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç2D¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤Æ¡¢3D¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª ¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¤Î3D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¿·ºî¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥ª¤Î³Ú¤·¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ê¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬²Î¤¦¤³¤È¤Ç¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¤¬ÊÑ¿È¤¹¤ë¡£¥·¥Þ¥¦¥Þ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¶õ¤òÈô¤ó¤À¤êÃÏ¾å¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³Ú¤·¤µ¤â´Þ¤Þ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥Èµ¡õ¶¡Ù
»°ÂåÀî¡§¤¢¤È1ËÜ¤Ï¡¢HD-2DÈÇ¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥Èµ¡õ¶¡Ù¡Ê12ºÐ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë¡£¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥Èµ¡Ù¤È¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¶¡Ù¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢HD-2D¤È¤¤¤¦¡¢¥É¥Ã¥È¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤¹¤´¤¯¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥Èµ¡Ù¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÆñÅÙ¤Î¹â¤¤Èó¾ï¤Ë»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤Ã¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¡¢Å¨¤È¤º¤Ã¤ÈÀï¤¦¤È¤«¶¯¤¤¼öÊ¸¤ÇÅÝ¤»¤ë¡¢º£²ó¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î°ìÊÕÅÝ¤Ç¤ÏÅÝ¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤ÇÅ¨¤Î¹¶·â¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼¡¤Î¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¶¯¤¤¹¶·â¤ò¤·¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¶¯¤¤ËÉ¸æ¤ò¤¹¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤«¤ï¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¡£ÀïÎ¬À¤¬Èó¾ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¶¡Ù¤ÎÊý¤âÆñÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç3¿Í¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2¿ÍÌÜ¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Þ¥ë¥È¥ê¥¢¤Î²¦»Ò¤ÎËå¤âÃç´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÍ×ÁÇ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î´ðËÜÅª¤ÊÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÎáÏÂÈÇ¡È¿·²ò¼á¡¦¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥Èµ¡õ¶¡É¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢£2025Ç¯¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡È¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹²½¡É
¿·¤·¤¤¥²¡¼¥àµ¡¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ä¡¢ÏÃÂêºî¤ÎÈ¯Çä¤Ê¤É2025Ç¯¤âÍÍ¡¹¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¶È³¦¡£»°ÂåÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¥²¡¼¥à»º¶È¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹²½¡É¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°ÂåÀî¡§¥²¡¼¥à¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼DS¤È¤«¤Ç¼Ò²ñÅª¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤è¤ê°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥²¡¼¥à¤¬¼Ò²ñ¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼Â´¶¤¹¤ëÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£
Âç¤¤¤ÏÃÂê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Nintendo Switch 2¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢³§¤µ¤óSNS¤Ç¡ÈÅöÁª¤·¤¿¡ª¡É¡ÈÍîÁª¤·¤¿¡ª¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¼Ò²ñÅª¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡¢SNS¤Ç¾ï¤Ë¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤ÊÏÃÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢°Û¶È¼ï¤Î¥²¡¼¥à»²Æþ¤¬·ë¹½Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¥²¡¼¥à¤ò¹¹ð¤Ë»È¤¦¡¢Îã¤¨¤Ð²Ö²¦¤¬¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÂçÄÍÀ½Ìô¤¬¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥²¡¼¥à¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤Î¥²¡¼¥à¤òÌµÎÁ¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¼Â¶·¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡£¥²¡¼¥à¼Â¶·¤«¤é¹¹ð¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¡¢¥²¡¼¥à¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¡Ê¥²¡¼¥à¤ò¡Ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ë»È¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¤â¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ë¹¹ð¤ò½Ð¤¹¤È¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥²¡¼¥à¼«ÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥²¡¼¥à¤È¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¸ò¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£