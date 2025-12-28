京都府内の私立こども園に通っていた女児ミナミちゃん（仮名・4歳）が「友だちからベロを舐められた」と両親に打ち明けた。相手は、同じ園に通う幼なじみの男児ユウマくん（仮名・5歳）だった。

この出来事をきっかけに、ミナミちゃんは登園できなくなり、最終的に転園した。医師からは「心的外傷後ストレス障害（PTSD）の疑い」と診断されたという。

園側の対応に強い疑問を抱いたミナミちゃんの両親は、園やユウマくんの保護者に対する法的措置を検討している。（ライター・渋井哲也）

●「幼なじみだから」と気持ちにフタをしていた

ミナミちゃんが被害をうったえたのは、2025年6月11日の夕食時だった。突然、「ユウマくんは私のことを好きすぎて、（距離が）近い」と話し始め、「ベロをペロンと舐められた」と打ち明けたという。

両親は大きな衝撃を受けた。

「夕食のときは、園での出来事をよく話してくれるんです。『いつ』『どこで』という点ははっきりしませんでしたが、突然『舌を舐められた』と言い出して…。驚きで頭が真っ白になり、ご飯ものどを通りませんでした」（ミナミちゃんの母親）

ミナミちゃんは今年4月に入園し、5月から園のバスで登園していた。

「登園時に待つバス停がユウマくんと同じで、園内の帰りのバス待機場所も一緒でした。その頃から、2人の距離が近すぎると感じる場面が増えていました」（母親）

抱きつく様子は日常的で、周囲の園児も目にしていたという。

「『お気に入りの子なんだろう』『ユウマくんには妹がいるから、妹に対する接し方のような感じだろう』『幼なじみだから可愛がってくれているだけ』と、自分の中で心配する気持ちにフタをしていました」（母親）

不安を感じつつも、両親は性教育の絵本を購入し、ミナミちゃんに読み聞かせをしていた。そんな最中で明らかになったのが、今回の出来事だった。

●距離感への違和感、頬にキスも

6月に開かれた保護者会主催のレクリエーションの際、ユウマくんはミナミちゃんの家族がいる場所に何度も来て、一緒におやつを食べたという。

「距離の近さに違和感はありましたが、幼なじみとして接していました。ただ、レクリエーション終了後、ユウマくんが娘の胸を触り、頬にキスをしようとしたんです。とっさに『ダメだよ！』と止めました。

5歳の子がここまでの行為をするのかと驚きました。ユウマくんの両親は見ていませんでした。今思えば、あの時にもっと強く抗議すべきだったと後悔しています」（母親）

さらに、ミナミちゃんが被害を打ち明けた日、母親自身もユウマくんから腕を舐められそうになっていたという。

「ユウマくんの家庭では、お互いを舐める行為がスキンシップなのかもしれません。でも、私には受け入れられませんでした。相手が拒まなければ、やっていいとは思えません。娘が『嫌だ』と認識できていなかったとしても、私は性被害だと思いました」（母親）

●担任の聞き取りに男児は否定

翌12日、両親は連絡帳で、担任に『ユウマくんが娘の舌を舐めたと言っています。事実確認をお願いします』と書いたが、返事はなかったという。

13日にあらためて確認すると、担任は「おそらく被害が起きたのは、帰りのバスの待機場所です」と言っていたが、「ユウマくんは『やっていない』と否定している」と説明した。ミナミちゃん自身も、聞き取りには曖昧な返答をしたという。

担任はユウマくんの保護者には連絡せず、「言いたいなら自分で伝えてください」と母親に話した。母親はいったん引き下がったが、すぐに「そんなんじゃ困る。怖くて預けられない」と抗議した。

そこで別の教諭を交えて「ユウマくんの母親に『家庭での性教育をしてください』と連絡する」旨を約束し、その日の話し合いは終わった。

その後、担任は「伝えました。日頃から他人との距離が近く、心配していたとおっしゃっていました。家庭で教育してくださいとお願いしました」と話した。

のちに行政の担当者から「ユウマくんの親御さんに園はきちんと説明をしていない」と言われた。ミナミちゃんの両親は愕然とした。

●「私が悪いの」自責の言葉

ミナミちゃんは6月16日から連続して欠席した。

舌を舐められたのは「嫌だった」と話す一方で、「私がベロを出していたからユウマくんが舐めてしまったの、だから私が悪いの」と自分を責めるような言葉も口にしたという。

「『嫌と言ったら、（ユウマくんが）怒られるから、先生には言えないの」とも言っていました。欠席したのは、園に『深刻なことが起きた』とわかってほしかったからです」（母親）

その後、「嫌なことをされたら嫌と言っていい」と言えるように練習を始めたが、すぐに行動に移すのは難しかったという。

●担任「これで全部、元通り」

6月20日、ミナミちゃんは登園を再開した。ただし、バスは使わず、両親が車で送迎をした。

園内では、ミナミちゃんの近くに先生が付いていたが、2人が接触する場面があった。園側は「ミナミちゃんからユウマくんに話しかけたから」と説明したという。

この点について、担任は「これで全部、元通り」と話したが、母親は"軽い発言"だと感じた。

「この頃から、娘の様子が明らかに変わってきました。描く絵が複雑になっていきました。没頭して、たくさん描くようになったんです。現実逃避のように見えました」

登園前になると、突然工作を始め「これができないから行けないの」「うまくいっていないからダメなの」と話すようになった。

●「どうして加害者を優先するのか」

両親によると、園の対応は「形だけで、被害を認めていない」と映ったという。

園から「帰りのバスの待機場所で被害に遭ったのだから、バスのルートを変更したらどうか？そうすれば待つ時に一緒にいなくて済む」「バス停を変えれば親御さんと会わずに済む」と提案された。

両親は怒りを感じた。「どうして加害側を優先するのか」「どうして被害を受けた側が変わらないといけないのか」とうったえた。

ユウマくんの保護者に対して「せめてバス停を変えてもらえないか」と園を介して求めたが、拒否されたという。謝罪もなかった。園側からは「これ以上、介入できない。関われない」と説明された。

事態が進展しない中で、ミナミちゃんは次第に「みんな、私のことが嫌いなんでしょ」「男の子が嫌い」「みんな嫌い」と話すようになった。

水遊びでプールを利用するとき、「水着になるのが嫌だ」「幼稚園の友だちみんな嫌い」と言い出して、布団にくるまって出てこなくなることもあった。こうして、再び登園が難しくなっていった。

7月に入り、園長は電話で「抱きつきは男児にとってはコミュニケーションの一環だった」「娘さんのほうから近寄って行った面もある」「性被害は許せないが、事実は確認できていない」と話したという。

母親が「子どもを守りたい」とうったえると、園長は「職員を守りたい」と応じ、話し合いは平行線をたどった。このやり取りの後、母親自身も「適応障害」と診断された。

●医師からPTSDの疑い診断も

話し合いによる解決が難しいと感じた母親は、市に相談した。保健師の訪問を受けて「病院に連れて行ったほうがいいでしょうか？」と相談し、診察を受けることにした。

ミナミちゃんは、医師から「心的外傷後ストレス障害（PTSD）の疑い」と診断された。専門家によると、被害を受けた側は、罪悪感や羞恥心を抱き、PTSDに至るリスクがあるとされる。

「『嫌だと言ったら、ユウマくんが先生に怒られちゃうから言えないの』など、娘の言葉を聞いて、何かおかしいと感じていました。医師から『打ち明けられた娘さんは立派です』とも言ってもらえました。『おかしくなかったんだ』と思えたことが、救いでした」（母親）

●転園、そして法的措置の検討へ

最終的に、園側に十分な対応を取ってもらえず、また、性的観念が歪むことを両親が懸念して、ミナミちゃんは転園することになった。

現在、両親は、ユウマくんの保護者に対して、法的措置を検討している。

一方、園では、ミナミちゃんが転園したことを他の保護者に説明していないことから、「もしかしたら話が正しく伝わっていないのかもしれない」と両親は感じている。

7月以降、園と直接的なやり取りができなくなったため、京都府にも相談した。府は園に対して独自調査を指示したが、園からは「問題ない」との回答があり、現在もこう着状態が続いている。