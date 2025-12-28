ËÜÅö¤Ë43ºÐ¡Ä¡© À°·Á¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤¬¹¥Å¾¤·¤¿ÃËÀ¤Î¡É¼ãÊÖ¤ê½Ñ¡É ¡Ö¥¬¥Á¤Î20Âå¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡ÖÂçÀ®¸ùÎã¤¹¤®¤ë¡×
¡¡³Û¤È¥Í¥Ã¥¯¹þ¤ßÀÚ³«¥ê¥Õ¥È¤ò¤·¡¢¤½¤Î·Ð²á¤òTikTok¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥í¥¤µ¤ó¡£43ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤½¤Î¼ãÊÖ¤ê¤Ö¤ê¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÁ´Á³¼ð¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡ªÃÍÃÊµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¡Ö¼ã¤¤¤Ê¡Á¥Þ¥¤¥Ê¥¹10ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ë¤ß¤¨¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤¹¤´¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ë¤â»×¤¨¤ë»Ü½Ñ¤ò·è¤á¤¿ÇØ·Ê¤äÀ°·Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤¿ÈþÍÆ¤Ø¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ò¥í¥¤µ¤ó¤Î¼ãÊÖ¤ê¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¢¤·¤ï¤¬¾Ã¤¨¡¢¡É¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡É¤Î´é¤¬ÇúÃÂ
¢£¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤ÈÌÜ¤Î¤¿¤ë¤ß²ò¾Ã¤Î¤¿¤á»Ü½Ñ¤ò·è°Õ¡ÖÄË¤ß¤è¤ê¤âáÚ¤ß¤ËÂÑ¤¨¤ëÊý¤¬¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×
¡½¡½43ºÐ¡¦³Û¡Ü¥Õ¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹½Ñ¸å¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤Î·Ð²á¤òËèÆüÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Åê¹Æ¤ò¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¡ÖËÍ¤ÏÀ°·Á¤ò¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¥Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢À¤´Ö¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÀ°·Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÍ¤¬À°·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç 1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÀ°·Á¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×
¡½¡½SNS¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤ÏÀµÄ¾»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢99%°Ê¾å¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢¹ÎÄêÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë°Õ³°¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½º£²ó¤Î»Ü½Ñ¤ò¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¼Â¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤¬100¥¥í¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é30¥¥í°Ê¾å¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢´é¤Î¤¿¤ë¤ß¤¬°ìµ¤¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¶À¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤äÌÜ¤Î¾å¤Î¤¿¤ë¤ß´¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤À¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î»Ü½Ñ¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡½¡½¤´¼«¿È¤Ç¤Ï»Ü½Ñ¸å¤Î´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤Þ¤º¡¢´éÁ´ÂÎ¤Î¤¿¤ë¤ß¤¬¼è¤ì¤Æ¼ãÊÖ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¼Â¤Ï¿ôÇ¯Á°¤ËÆó½ÅÀÚ³«Ë¡¤Î¼ê½Ñ¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÌÜ¤Î¤¿¤ë¤ß¤Î¤»¤¤¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ ¤½¤ì¤¬¥ê¥Õ¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤Î¾å¤Î¤¿¤ë¤ß¤¬²ò¾Ã¤·¡¢Æó½Å¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢»þ´Öº¹¤ÇºÇÂç¤Î¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥àÃæ¤É¤ó¤ÊÆ°ºî¤äÆü¾ïÀ¸³è¤¬¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï½Ñ¸å3Æü´Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆ¬¤¬áÚ¤¯¤ÆáÚ¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÄË¤ß¤è¤ê¤âáÚ¤ß¤ËÂÑ¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¡Ø¼ª¤¿¤Ö¤ÎÉôÊ¬¤Î½ý¤¬³«¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é£±¥õ·î´Ö¤¯¤é¤¤¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ Éþ¤òÃå¤ë»þ¤ä¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë¥¿¥ª¥ë¥É¥é¥¤¤¹¤ëºÝ¡¢°ú¤Ã³Ý¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¢£Ê£¿ô¤ÎÈþÍÆÀ°·Á¤ò·Ð¸³¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤µ¡É¤È¡È¿Í¹©Åª¤ÊÈþ¤·¤µ¡É¤¬¶¦Â¸¤·¤¿´é¡×
¡½¡½¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤Þ¤À²ÈÂ²¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ ÃÎ¿Í¤«¤é¤Ï¡ØÁ°¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡ª¡¡20Âå¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤è¡Ù¤ä¡Ø¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È¡¢ÂçÀä»¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µï¼ò²°¤ä¥Ð¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢20Âå¤Î¼ã¤¤½÷À¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆü¤Ï 19ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¡¢¡Ø¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢44ºÐ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÃËÀ¡¢½÷ÀÌä¤ï¤º¡¢´é¤òË«¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½º£²ó¤Î»Ü½Ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÈþÍÆ¤Ø¤Î°Õ¼±¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤³¤ì¤ÏËÍ¤ÎÈþ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ç´Ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢À°·Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤µ¡É¤ä¡È¼«Á³¤ÊÊ·°Ïµ¤¡É¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ìÁê±þ¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢À°·Á¤Çºî¤é¤ì¤¿¡È¿Í¹©Åª¤ÊÈþ¤·¤µ¡É¤Ë¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤òÄø¤è¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤¿´é¤¬°ìÈÖÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´¶³Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¯¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£²ó¤Î»Ü½Ñ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÈþÍÆÀ°·Á¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¸µ¡¹±üÆó½Å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æó½Å¤Þ¤Ö¤¿¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ºÇ½é¤ÏÆó½Å¤ÎÀ°·Á¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æó½ÅÉý¤ò¹¤²¤¹¤®¤ë¤È²Ä°¦¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·ÀÚÄ¹¤ÎËö¹·¿¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤è¤êÌÜ¤Î³«¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤ä¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¤Î²¼¤Î¥¯¥Þ¼è¤ê¥´¥ë¥´¥é¥¤¥ó¤ÎÇíÎ¥¤È¤½¤³¤Ø¤Î»éËÃÃíÆþ¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÌÜ¤Î²¼¤Î¥¯¥Þ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ÎÞÂÞ¤¬¾Ã¼º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¡¢¥´¥ë¥´¥é¥¤¥ó¤¬±ú¤ó¤ÇÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ñ¸å¤ÏÇº¤ß¤¬²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¸µ¡¹¥¢¥´¤¬¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ý¥´¥Ü´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥È¥¬¥¤·ÁÀ®¥ß¥ËV¥é¥¤¥ó¡Ê¥¢¥´¤Î¹üÀÚ¤ê¡Ë¤ò¤·¤Æ¡¢³ÜÀè¤òÁ°Êý¸þ¤Ë¤º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²£¤«¤é¸«¤¿E¥é¥¤¥ó¤¬À°¤¤¡¢¸ý¥´¥Ü´¶¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Þ¥¦¥¹¥Ô¡¼¥¹·¿¤Î»õ²Ê¶ºÀµ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Èý´Ö¡¦É¡º¬¡¦ÌÜ¿¬¡¦³ÜÀè¡¦¥¨¥é¤Î¥Ü¥È¥Ã¥¯¥¹¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈýÌÓ¡¦¤Þ¤ÄÌÓ¡¦È±¤ÎÌÓ°Ê³°¤ÎÂÎÌÓ¤ÏÁ´¤Æ°åÎÅÃ¦ÌÓ¤Ç½èÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¤ä¤ëÁ°¤È¤ä¤Ã¤¿¸å¤È¤Ç¤ÏÀ¶·é´¶¤¬Á´Á³°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¼«Ê¬Ëá¤¤Ë°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ï¡È¥á¥ó¥¿¥ë¡É¡Ö¿´¤¬¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°Õ¼±¾õÂÖ¤ò¾ï¤Ëºî¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤È¥Ñ¡¼¥Ä¤òÀ°¤¨¤ëÈþÍÆÀ°·Á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤Á¤é¤¬½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¡ØÎ¾Êý¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤¨¤ÆÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¸½»þÅÀ¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤¬²¿¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÀè¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ ¤¿¤ë¤ß¤Ï¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢É¡¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·Á¤òÊÑ¤¨¤ë»Ü½Ñ¤¬1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢´é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ï·¤±´é¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°·Ï¤Î»Ü½Ñ¤¬1ÈÖ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¿Í¤Î¸½¾õ¤ÎÇº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇÁ±¤Î»Ü½Ñ¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£¸å¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬Ëá¤¤ò¤µ¤ì¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö·Á¤òÊÑ¤¨¤ë»Ü½Ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÉ¡¤Ï°ìÅÙ¤â¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç ¤â¤·¡¢É¡¤ò¤¤¤¸¤ë¤³¤È¤Çº£¤è¤ê¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢³°Â¦¤Î¥±¥¢¤È¤·¤Æ²È¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤Ï Æü¡¹¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤äÆü¾Æ¤±ÂÐºö¡£ÈþÍÆ¤Ï³°Â¦¤À¤±¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¶Ë¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤Î¥±¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï ¿©»ö¤È¿çÌ²¤È±¿Æ°¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«¿æ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ ¿©ºà¤ÏÂÎ¤Ë±ê¾É¤Îµ¯¤³¤ë¿©¤ÙÊª¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼Á¤ÎÎÉ¤¤¿çÌ²¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¡£¤¢¤È¡¢ÆùÂÎÈþ¤âÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÂÎ¤Ï¥Ç¥«²á¤®¤º¡¢Äø¤è¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÂÎ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èþ¤·¤µ¤È¥·¥ã¡¼¥×¤µ¤È¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÆùÂÎ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¼«Ê¬Ëá¤¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤ÇÆÃ¤ËÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤ò°·¤¦¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆÃ¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±³°¸«¤òÀ°¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ø¿´¤¬Ë¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Î³°¸«¤Ê¤Î¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿´¤¬¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°Õ¼±¾õÂÖ¤ò¾ï¤Ëºî¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤Î¾õÂÖ¤Ï´Ä¶¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿Í¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¿´¤¬Ë¤«¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤ÈÌÜ¤Î¤¿¤ë¤ß²ò¾Ã¤Î¤¿¤á»Ü½Ñ¤ò·è°Õ¡ÖÄË¤ß¤è¤ê¤âáÚ¤ß¤ËÂÑ¤¨¤ëÊý¤¬¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×
