エッ、これ全部【3COINS】なのーー！？ 大人が即GETしたい♡「優秀ヘアケアグッズ」

忙しい朝も疲れた夜も、サッと使えて髪が整う。そんな理想を叶えてくれそうなアイテムが揃っているのが【3COINS（スリーコインズ）】の「and us（アンドアス）」シリーズ。デザイン性と機能性を兼ね備えた美容家電 & ケアアイテムは、まさに大人の味方です。今回は、乾かす・ほぐす・整える・癒すの4ステップで使える、優秀ヘアケアグッズをご紹介します。

軽くてパワフル！ 艶髪をつくる速乾ドライヤー

【3COINS】「《軽量》ヘアケアイオンドライヤー／ and us」\6,050（税込）

コンパクトなフォルムとマットなカラーがおしゃれなイオンドライヤーがスリコに登場！ 公式HPによると「約430g」という軽さながら、「風速18.11m/秒」という驚きのパワーなので、疲れずスピーディーに乾かせそう◎温風と冷風が自動で切り替わるモードも搭載しているので、髪の傷み予防効果も期待大です。

1本で整える、大人のためのメタルコーム

【3COINS】「カッサ付きメタルコーム／ and us」\3,850（税込）

コーム部分が2列になっていて、ロングヘアでもとかしやすいメタルコーム。摩擦を軽減して静電気を抑える効果があるので髪の「光沢アップ」（公式サイトより）に繋がるのだとか！ 背面にはカッサが付いており、頭皮やフェイスラインのマッサージに使えるのも、嬉しいポイントです。

お風呂でも使える、癒しのスカルプケアマシン

【3COINS】「防滴スカルプケアマシン／ and us」\3,300（税込）

防滴仕様のヘッドマッサージマシンは、4つのシリコーンヘッドが回転して頭皮を心地よく刺激してくれます。お風呂タイムに使えば、凝り固まった頭皮がすっきりとほぐれそう。3つのモードで強さを調整できるので、その日の気分に合わせて使い分けOK。自宅でのリラックスタイムにぴったりなご褒美家電です。

時短ブラッシングの新定番！

【3COINS】「フィットヘアブラシ／ and us」\550（税込）

絡まりやすい髪をやさしく整えてくれるこちらのブラシは、ドライヤーの風が通りやすいよう隙間が設計されているので、乾かす時間を短縮できそう。頭の形に沿う柔軟なカーブが頭皮を心地よく刺激し、マッサージ効果も期待できます◎ お風呂後のヘアケアはもちろん、髪を濡らしてヘアセットする人にもおすすめな一本です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：内山友里