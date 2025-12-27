パルマvsフィオレンティーナ スタメン発表
[12.27 セリエA第17節](エンニオ・タルディーニ)
※20:30開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 40 エドアルド・コルビ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 27 サーシャ・ブリッチギー
DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 22 オリバー・ソレンセン
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
FW 17 ヤコブ・オンドレイカ
控え
GK 13 ビセンテ・グアイタ
GK 66 フィリッポ・リナルディ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 18 マティアス・ルービク
DF 37 マリアーノ・トロイロ
DF 63 ニコラス・トラブッキ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 21 ガエターノ・オリスターニオ
MF 23 エルナニ
MF 24 クリスチャン・オルドニェス
MF 25 ベンジャミン・クレマスキ
FW 11 ポントゥス・アルムクビスト
FW 19 T. Begić
FW 30 ミラン・ジュリッチ
FW 32 パトリック・クトローネ
監督
Carlos Cuesta García
[フィオレンティーナ]
先発
GK 43 ダビド・デ・ヘア
DF 2 ドド
DF 5 マリン・ポングラチッチ
DF 15 ピエトロ・コムッツォ
DF 26 マッティア・ビティ
MF 8 ロランド・マンドラゴラ
MF 27 シェール・ヌドゥール
MF 44 ニコロ・ファジョーリ
FW 10 アルベルト・グズムンドソン
FW 20 モイーズ・キーン
FW 65 ファビアーノ・パリージ
控え
GK 1 ルカ・レッツェリーニ
GK 30 トンマ-ゾ・マルティネッリ
DF 21 ロビン・ゴセンス
DF 23 エマン・コスポ
DF 29 ニコロ・フォルティーニ
DF 60 エディ・コウアディオ
MF 7 ジモン・ゾーム
MF 14 ハンス・ニコルッシ・カビーリャ
FW 9 エディン・ジェコ
FW 91 ロベルト・ピッコリ
FW 99 クリスティアン・クアメ
監督
Paolo Vanoli
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります