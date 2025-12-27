[12.27 セリエA第17節](エンニオ・タルディーニ)

※20:30開始

<出場メンバー>

[パルマ]

先発

GK 40 エドアルド・コルビ

DF 5 ラウタロ・バレンティ

DF 14 エマヌエーレ・バレーリ

DF 27 サーシャ・ブリッチギー

DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ

MF 10 アドリアン・ベルナベ

MF 16 マンデラ・ケイタ

MF 22 オリバー・ソレンセン

FW 7 アドリアン・ベネディチャク

FW 9 マテオ・ペレグリーノ

FW 17 ヤコブ・オンドレイカ

控え

GK 13 ビセンテ・グアイタ

GK 66 フィリッポ・リナルディ

DF 15 エンリコ・デルプラート

DF 18 マティアス・ルービク

DF 37 マリアーノ・トロイロ

DF 63 ニコラス・トラブッキ

MF 8 ナウエル・エステベス

MF 21 ガエターノ・オリスターニオ

MF 23 エルナニ

MF 24 クリスチャン・オルドニェス

MF 25 ベンジャミン・クレマスキ

FW 11 ポントゥス・アルムクビスト

FW 19 T. Begić

FW 30 ミラン・ジュリッチ

FW 32 パトリック・クトローネ

監督

Carlos Cuesta García

[フィオレンティーナ]

先発

GK 43 ダビド・デ・ヘア

DF 2 ドド

DF 5 マリン・ポングラチッチ

DF 15 ピエトロ・コムッツォ

DF 26 マッティア・ビティ

MF 8 ロランド・マンドラゴラ

MF 27 シェール・ヌドゥール

MF 44 ニコロ・ファジョーリ

FW 10 アルベルト・グズムンドソン

FW 20 モイーズ・キーン

FW 65 ファビアーノ・パリージ

控え

GK 1 ルカ・レッツェリーニ

GK 30 トンマ-ゾ・マルティネッリ

DF 21 ロビン・ゴセンス

DF 23 エマン・コスポ

DF 29 ニコロ・フォルティーニ

DF 60 エディ・コウアディオ

MF 7 ジモン・ゾーム

MF 14 ハンス・ニコルッシ・カビーリャ

FW 9 エディン・ジェコ

FW 91 ロベルト・ピッコリ

FW 99 クリスティアン・クアメ

監督

Paolo Vanoli

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります