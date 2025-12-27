＜図々しいわぁ…＞何も食べてこず他人の家でご飯をもらおうとする親子。食事どきを狙うなんて非常識！
ピンポンと鳴って、ドアを開けると仲のいい友だちがいる。わが家にママ友親子を迎えて、楽しいひとときをすごすことはありますよね。でも投稿者さんのママ友親子は、他人の家で食事をする気満々で訪れるよう。食事をしないで昼に訪れるので、投稿者さんも頭を痛めているようです。
『普通は何か持ってくるか、食べてから来ない？ 私は必ずそうするし、わが子が友だちの家に行くときは、飲みものやお菓子、皆で食べられるものを必ず持たせてる』
図々しい！食事どきを狙って訪問する人たち
訪問時間を考えずに訪ねてくる場合もあるかもしれませんが、ちょうど食事をしようとする時間に来られては、「何か食べていく？」と言わざるを得ない場合もありそうです。
『大人でも食事どきに居座る人っているよね。「よそのお宅に行く場合は食事どきはダメ」と教えるのが常識だと思うけど』
「食事どき訪問」にうんざりしている人は投稿者さんだけではないようです。11時半〜12時ごろに訪ねて来ては、ちゃっかりお昼までご馳走になっていく……。そのようなパターンは珍しくないようです。
『お昼をはさんで遊びたがる人っているけれど、毎回はイヤ。親がいなきゃ遊ばせられない年齢の子どもが長時間遊ぶ必要なんてないでしょう？』
こんな意見もありました。一方で、こうした人たちは「自分が迷惑をかけている」と自覚していないことがあるようです。
『こういうタイプの人は「この人なら」と相手は選んでいると思う』
『自分では節約上手だと思っているんだよ。でも気づいたら周りに誰もいなくなる』
“人懐っこいふりをしたケチ”。そのような人は「この人なら許してくれる」と甘えているのかもしれません。でももう、その人の顔を見るだけでうんざり、と思われている可能性もありますよね。ただでさえ自宅への長居はタブーです。訪問された方は、なかなか「帰って」とは言えないのですから、訪問した側が「帰るね」というべきでしょう。引き留められるくらい、あっさりと帰った方が「また来てね」という空気になりやすいものです。
はっきり言えば伝わるもの？
『最初からお昼前までって時間を区切ればいい。「ご飯はそれぞれのお家にしましょう」って言えばいい』
たしかに遠回しでは伝わらないタイプの人もいます。実際に「はっきり言ってやった」人たちのエピソードもあります。
『義弟夫婦がそれだった。3週連続、昼と夜とこちらが飯提供していて、あまりにムカついたから4週目に「うちは家族だけで焼肉行くからもう帰ってね」って言ってやった』
『昼どきになったら「今からランチ行くから」と言えばいい。厚かましい人には、はっきりと意思表示をするのが効果的』
あるママは「いつも昼どきに来るの、気づいてるよ」とストレートに指摘したそうです。
『「いつもお昼またいでくるよね。ワザと？」「よその家でもやっているの？」と聞いたら、ぴたっと来なくなった』
こういう人は「昼どきに行けばご飯をご馳走してもらえる」との成功体験があるのだろう、このママは分析します。
「トイレ貸して」「近くまで来たら車があったから」など、理由をつけては家に上がろうとする人たちもいるようです。本人たちは自分が狙ってやっているとは思われていない、と思い込んでいるのかもしれません。
縁を切ることも視野に入れてみては？
『早いうちに縁を切った方がいい』
『人の家で食べたらお金が浮くし、作る手間も片付けもしなくて済むからでしょうが、恥を捨てて生きているようなもの』
こんな厳しい声も寄せられました。たしかに物価高ではありますが、みんな頑張っているのです。相手の負担を考えない態度には誰も共感できないでしょう。
『うちに来てはご飯を食べて、おやつまで食べて帰る親子がいた。うちはその人の実家でも子ども食堂でもない。付き合いをやめたよ』
『もう呼ばない、家に上げない。それが一番』
結局、何を言っても通じない相手とは、きっぱり線を引くしかないのでしょう。
お互いが気持ちよくすごすために
家庭の事情も、金銭感覚も人それぞれです。それでも相手への配慮さえあれば、このようなトラブルは起きないはずです。「食事どきを避ける」「お菓子や飲みものを持っていく」そんな少しの気配りが、相手の負担を軽くし、良好な関係を長く続けるコツになります。
家庭にはそれぞれルールがある。どんなに仲が良くても、境界線を大切にした方がいいのでしょう。自分たちも非常識な親子にならないよう、子どもにも日頃から伝えていきたいものですね。