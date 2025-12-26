¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ï¡Ö45¼þÇ¯¡×¤Ç¤âÏª½Ð·ã¸º¤Î¥Ê¥¾¤È¸½ºßÃÏ 26Æü¤Ë¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD½Ð±é¤ÇÃíÌÜ
¡¡À»»Ò¤Ï¡¢¥®¥ã¥é¤Ç¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤¬ÌðÂô±ÊµÈ¤Ë³Ø¤ó¤À¡È·å°ã¤¤¤Î¶â»ý¤Á¡ÉÅ¯³Ø¡Ä¡ÖÎø¿Í¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡×È¯ÇäÁ°Ç¯¤Î½ÐÍè»ö
¡¡26Æü¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¡£º£Ç¯¤Ï45¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤·¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ï6·î¤Ë¡ÖNHK MUSIC SPECIAL¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÈÖÁÈ¤ò¶ãÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤â¤¦²¿Ç¯¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Þ¤À¤ËÉðÆ»´Û¤òËþ°÷¤Ë¤Ç¤¤ë½¸µÒÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷Èñ¤À¤±¤Ç¤«¤Ê¤ê¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤¨¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤ëÉ¬Í×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡1980Ç¯4·î¡¢À»»Ò¤Ï¡ÖÍçÂ¤Îµ¨Àá¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2¶ÊÌÜ¤Î¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢3¶ÊÌÜ¤Î¡ÖÉ÷¤Ï½©¿§¡×¤«¤éÌó8Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ24ºîÏ¢Â³¥ª¥ê¥³¥ó1°Ì¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¹ñÀÇÄ£¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹â³Û½êÆÀ¼Ô¸ø¼¨À©ÅÙ¡×¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤Ç¡ÈÂçÂæ¡É¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2Ç¯ÌÜ¤Î81Ç¯¡¢¿½¹ð½êÆÀ³Û¤¬3838Ëü±ß¤Ë¤â¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÅÄ¸¶½ÓÉ§¤Ï1783Ëü±ß¡¢¶áÆ£¿¿É§¤Ï1523Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¤«¤é2ÇÜ°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ï°ìÈÌ¼Ò²ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ÝÇ½³¦¤âÇ¯¸ù½øÎó¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô=°Ê²¼Æ±¡Ë
¢£»³¸ýÉ´·Ã¤È¤Î¥®¥ã¥éÈæ³Ó
¡¡70Ç¯Âå¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¡¦»³¸ýÉ´·Ã¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÉ´·Ã¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼6Ç¯ÌÜ¡¢¡Ø¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯Part2¡Ù¤ä¡Ø¤¤¤¤ÆüÎ¹Î©¤Á¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿78Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ3000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Âè2¼¡¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤Îº¢¤ÏÊª²Á¤¬ËèÇ¯¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢70Ç¯Âå¤È80Ç¯Âå¤Î³Û¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¿¤À¡¢81Ç¯¤ÎÀ»»Ò¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÅÔ¤Ï¤ë¤ß¤µ¤ó¡Ê2105Ëü±ß¡Ë¤è¤ê¹â¤¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é»ÍÈ¾À¤µª°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅçÁÒÀéÂå»Ò¤µ¤ó¡Ê3662Ëü±ß¡Ë¤â¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ°ÛÎã¤Î¹â³Û¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤Î·ÝÇ½³¦1°Ì¤Ï¹õÌøÅ°»Ò¤Î1²¯9910Ëü±ß¡£ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¡¢¿¹¸÷»Ò¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤Ê¤É12¿Í¤¬1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ð¤«¤ê¡£19ºÐ¤ÎÀ»»Ò¤Ï¼ã¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ì¥³¡¼¥É¤Î²Î¾§°õÀÇ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Åö»þ¤ÏÀÇ¶âÂÐºö¤ò¤¢¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡È¿½¹ð½êÆÀ³Û¡É¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£80Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯Æâ¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ÀáÀÇ¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¡¢Ä¹¼ÔÈÖÉÕ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²áµî¤Î±ÇÁü¤¬¾¼ÏÂ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÉÑÈË¤ËÎ®¤ì¤ëÀ»»Ò¡£45Ç¯¤âÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢ÌµÍý¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤À¤±¤ÎÃß¤¨¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢º£¤Î²Î¾§»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ÌðÂô±ÊµÈ¤Î¹ÈÇò½Ð±é¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¶¦¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤ÏÌðÂô¤Ë¡È¶â»ý¤ÁÅ¯³Ø¡É¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤¬ÌðÂô±ÊµÈ¤Ë³Ø¤ó¤À¡È·å°ã¤¤¤Î¶â»ý¤Á¡ÉÅ¯³Ø¡Ä¡ÖÎø¿Í¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡×È¯ÇäÁ°Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÅ¯³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£