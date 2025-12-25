意中の女子にOKと言わせる！年越しイベントへの誘い方９パターン
来年こそ好きな女子との距離を縮めたいなら、悠長に年明けを待ったりしないで、「年越しイベント」に誘うのも手でしょう。なんとかして相手から「OK」の返事をもらって、幸先のいいスタートを切りたいところです。そこで今回は、20代から30代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「意中の女子にOKと言わせる！年越しイベントへの誘い方」をご紹介します。
【１】「冬の花火が見てみたいって言ってたよね？」と相手好みのイベントをチョイスする
「向こうが『行きたい』と言っていたのを覚えていたのがよかったみたいです」（20代男性）というように、相手の趣味に合ったイベントをチョイスしたら、二つ返事でOKしてもらえそうです。些細な一言にも注意を向けて、希望を聞き逃さないようにしましょう。
【２】「年越しの瞬間をあなたと過ごしたい」と告白めいたセリフで単刀直入に誘う
「お互いの気持ちはなんとなく分かってたから、ストレートに持ち掛けた」（20代男性）というように、相手とすでにいい雰囲気になっているなら、下手な小細工は不要でしょう。カウントダウンのタイミングで交際を申し込むのも悪くなさそうです。
【３】「一緒にカウントダウンできたら最高なんだけど…」と好意をほのめかす
「真面目な子なので、ノリで誘ったわけではないと誠意を見せた」（20代男性）というように、こちらの想いをそれとなく明かしてしまったほうが、うまくいく場合もあります。OKしてもらえたら、送り迎えなどをきちんとして信用を得ましょう。
【４】「出入り自由だし、途中で帰ってもぜんぜんOK」と帰る時刻を相手に委ねる
「行きたいけど、帰宅が深夜になるなら無理かも…と困ったらしい」（20代男性）というように、イベントが終わる時間を気にして、返事をためらう女性もいます。相手が躊躇していたら、簡単に引き下がらずに理由を探ってみてもよさそうです。
【５】「お互い友達を連れてくるっていうのはどう？」とWデートの形をとる
「普通に誘ったら渋い顔をされたので、Wデートに切り替えた」（20代男性）というように、「年越しの瞬間を二人きりで…」と欲張らずに、譲歩することも大切なようです。ただし、モテる男友達は避けるなど、同行者選びは妥協しないほうがいいでしょう。
【６】「食べ物がめちゃウマいんだよ！」とおいしいもので釣る
「行きつけのバーのカウントダウンイベントに誘ったら、名物のカレーに興味を持ってくれたみたいです」（30代男性）というように、食べ物に目がない女性なら、イベントで出される料理で気を引くのもアリでしょう。空腹時を狙ったら、効果てきめんかもしれません。
【７】「バイト終わったらみんなで行こうよ」とデートではないことを強調して安心させる
「いきなり二人きりだと断られそうな気がして…」（20代男性）というように、グループで行くことにすれば、OKをもらえる確率はぐんと上がりそうです。それだけでは「デート」とは言えませんが、タイミングを見計らって二人きりの時間を持ちたいところです。
【８】「今年がラストらしいから行って損はないかも」とイベントの価値をアピールする
「どれだけ貴重かを力説したら、『やっぱ行く！』と乗ってきた（笑）」（20代男性）というように、「今年限り」などの誘い文句に心惹かれる女性は多そうです。「就職したら行けなくなる」などと「来年ではダメな理由」を持ち出しても、同様の効果が見込めるでしょう。
【９】「こんな雰囲気らしいよ」と告知記事や過去の動画を見せて興味を引く
「動画を見てるうちに、行きたくなったみたい」（20代男性）というように、いろいろな情報を駆使して「楽しそうでしょ？」とプレゼンし、女性の気持ちを引き寄せる方法です。口下手な人は、早めにこの作戦に切り替えたほうがうまくいきそうです。
相手の性格や、今現在の二人の関係を考慮して、最善の策を取りましょう。（安藤美穂）
