面白すぎるスタイルになったビションフリーゼさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で115万2000回再生を突破し、「もう犬じゃない(笑)」「満足そうで草」「旦那さんセンスある」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：夫に犬をトリミングに連れて行くよう頼んだ結果→まるで別の動物…？衝撃的な姿】

わんこがトリミングに行ったら…

TikTokアカウント「kingkawaii1210」の投稿主さんは、ビションフリーゼの『キング』ちゃんとの日々を随時紹介しています。この日、キングちゃんはトリミングサロンに行く予定だったそう。ママが行けなかったため、珍しくパパに連れて行ってもらうことになりました。

すると、帰宅したキングちゃんは…。頭と胴体はモコモコ、足だけ丸刈りという個性的すぎるスタイルで帰還！！ビションといえばまん丸のフォルムが知られています。キングちゃんも確かに丸みを際立てるカットだったものの、細すぎる4本の足の方がインパクト大。新しいキングちゃんの姿は、まるで「羊」のようだったと綴っています。

衝撃的な姿に爆笑する人が続出

しかし、キングちゃんはパパ考案のイメチェンに大満足だったようです。帰宅してどっしりと床に伏せると、幸せそうにニコニコ笑っていたとか。誰とも被らないスタイルが、早くもキングちゃんの自慢になっていたのかもしれません。

想定外すぎる姿に変貌したキングちゃんに、ママは思わず笑いがこみあげたとか。ちょっぴり独特だけれど、唯一無二のスタイルを確立したキングちゃんなのでした♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「思ったよりも羊でやばいw」「足綺麗にしやすいし最高じゃん」「本人なーんにも気にしてなくて可愛い」など沢山の反響がありました。

毛が伸びると怒り顔に！？

ちなみに、キングちゃんは、毛が伸びるとなぜか「怒り顔」になるのだそうです。毛流れに多少のクセがあるのか、毛が伸びたキングちゃんは眉間にシワが寄ったような顔に…。

まん丸の黒目も鋭い三角形になり、まるで睨みつけているよう。

とはいえ、カットによって印象を変えられるのは、毛量が多いビションフリーゼならではです。キングちゃんには、これからもたくさんのスタイルに挑戦してほしいものですね！

TikTokアカウント「kingkawaii1210」には、キングちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kingkawaii1210」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。