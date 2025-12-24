【Xinイラスト「上条ゆり 中華点心店Ver.」】 予約期間：2026年2月12日23時59分まで 2027年2月 発売予定 価格：25,300円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「Xinイラスト『上条ゆり 中華点心店Ver.』」を2027年2月に発売する。予約期間は2026年2月12日23時59分まで。価格は25,300円。

本製品は、イラストレーターのXin氏が手がけるオリジナルイラスト「上条ゆり 中華点心店Ver」を1/6スケールでフィギュア化したもの。

滑らかに流れる紫髪、柔らかなボディライン、艶やかな衣装の質感まで繊細に表現しており、可憐さと艶やかさを併せ持つチャイナドレス姿を、360度どこからでも楽しむことができる。

「Xinイラスト『上条ゆり 中華点心店Ver.』」

仕様：彩色済み完成品フィギュア スケール：1/6スケール サイズ：全高 約235mm（台座込） 素材：ATBC-PVC、ABS

(C)Xin /MELONBOOKS

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。