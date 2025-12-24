FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¡¢¡ÖÁª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¡×¤Ê¤É¤ÇÄ¨È³·èÄê¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼º¤ÏÇ
¥µ¥Ã¥«¡¼J¥ê¡¼¥°¡¦FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬2025Ç¯12·î23Æü¡¢¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÄ¨È³·èÄê¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¼«¤é¤Î°Õ¸þ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤Áª¼ê¡¢ÇÓ½ü¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤¿È¯¸À¡×
Ä®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï23Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤è¤ê¡¢¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤ª¤è¤ÓÅö¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¡¢ ²¼µ¤Î¤È¤ª¤êÄ¨È³¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢2023Ç¯º¢¤«¤éFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤é¤ÎÁ°¤Ç¡¢¼«¤é¤Î°Õ¸þ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢Â¤È¿¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤òÍÑ¤¤¤ÆÇÓ½ü¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤¿È¯¸À¤ä¡¢Îý½¬Ãæ¤ËÁª¼ê¤ª¤è¤Ó¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÁ°¤ÇÆÃÄê¤Î¥³¡¼¥Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ë¹Ô°Ù¡¢º©¿Æ²ñ¤Î¾ì¤Ç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¸ÀÅù¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ÏËö½ñ¤ò¤È¤ê¾Íè¤ò²ü¤á¤ë¡Ö¤±¤óÀÕ¡×½èÊ¬¤¬²Ê¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤¿¡£
Æ±¥¯¥é¥Ö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢SmartFLASH¤¬4·î6Æü¡¢¡ÖÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¦¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ Áª¼ê¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹ðÈ¯¤¹¤ë¡Ø·ãµÍ¤á¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡Ùµ¿ÏÇ¤òJ¥ê¡¼¥°¤¬Ä´ººÃæ¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤òÊóÆ»¡£
¥¯¥é¥Ö¼ÒÄ¹¤ÎÆ£ÅÄ¿¸»á¤ÏÆ±Æü¸ø³«¤Înote¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï½ÐÃÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¡¢ÊóÆ»ÆâÍÆ¤ò¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿¿Ùõ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×
°ìÊý¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÏÄ¨È³¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Î¹Ô°Ù¤ò¡Ö»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ë´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÇÛ²¼¤Ë¤¢¤ëÁª¼ê¡¢¥³¡¼¥ÁËô¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Ë½¸À¤Ê¤¤¤·ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ØÆ³¡×¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢JFA¤Ë¤è¤ë»ØÆ³¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Â§¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Îµ¬Â§¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤Î¿®ÍÑ¤òÔÌÂ»¤·¤¿¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤Î¶ÈÌ³¼¹¹Ô¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¡¦´ÆÆÄ¤·¡¢°ãÈ¿¹Ô°Ù¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤·¤ÆÀ§Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆâÉôÅýÀ©¾å¤ÎÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¨È³¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ÎËÜ·ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ËË½ÎÏÅùÍ·ÁÎÏ¤Î¹Ô»È¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µ¬Î§°ãÈ¿¤È¤·¤Æ¤Î°¼ÁÀ¤ÎÄøÅÙ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤â¤Î¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËÜ·ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ÎÂ¸ºß¤ò´ðËÜÅª¤ËÇ§¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿¿Ùõ¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜ·ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ò´Þ¤àÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤Ë´Ø¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ë¿¿¼Â¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤òí´í°¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤¬¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î°õ¾Ý¤ò´Ø·¸¼Ô¤¬»ý¤Ä¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¯¥é¥Ö¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊÛ¸î»Î¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤êÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆ±°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÅö½é¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤òÆ±ÀÊ¤µ¤»¡¢¹õÅÄ´ÆÆÄ¤È¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤¬ÄÌÊóÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤³¤ÈÅù¤òµ¬À©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤¬¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î°õ¾Ý¤ò´Ø·¸¼Ô¤¬»ý¤Ä¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤ÏÄ´ººÂÐ±þ¤ÎÉÔÈ÷¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤ËÎ¨Ä¾¤Ê¶¡½Ò¤òí´í°¤µ¤»¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¿¿Áê²òÌÀ¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤¿¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿ÁêÃÌÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëÁêÃÌÁë¸ý¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁêÃÌ¤Ë·¸¤ë»ö¼Â¤Î³ÎÇ§¤ÏËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¿Ø¤¬¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ·ï¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¿Ø¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë»ö¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁêÃÌÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌäÂêÅÀ¤òÎóµó¡£¡Ö³°Éô¤Ø¤ÎÄÌÊó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Þ¤ÇÌäÂê¹Ô°Ù¤¬ÊüÃÖ¡¢·ÑÂ³¤µ¤ì¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯É½¤ò¸«¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö½èÊ¬¤É¤¦¤³¤¦¤è¤êºÇ½é¤ÎÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÎÄ´ººÈ¯É½¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡¢¡¢¤³¤ìÂç¾æÉ×¤«¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«ºÇ½é¤ÎÊý¤Ï¹â¹»¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÂç¿Í¿ô¤ò¾å¼ê¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òÆÉ¤ó¤À³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤±¤É¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¿¤À¤±¤«¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤¤ì¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£