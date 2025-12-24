¡Ô¤ªÂ·¤¤¤Î¥°¥é¥µ¥ó¥³¡¼¥Ç¡ÕÂçÃ«æÆÊ¿¤È¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Ç¡È¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ç¡¼¥È¡É¡¢ÌÜ·â¼Ô¤¬SNSÅê¹Æ¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤¡¢¼«¿È¤â4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢µÙÂ©¤È°Â¤é¤®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃå¤±¡¢¹õÇò¤Î¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤Ç²ÈÂ²¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤È¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó
¡ÖºòÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤ÏºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤ÈNBA¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÌþ¤µ¤ì¡¢±Ñµ¤¤òÍÜ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡12·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÍâÆü¡¢12·î12Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¤¢¤ëÉÔÆ°»º¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ÆÂçÃ«¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥ï¥¤½£¥³¥Ê¤Ë¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤ËÃ»¥Ñ¥ó¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤È¤¤¤¦·ÚÁõ¡¢É¡¤Î²¼¤Ë¥Á¥ç¥ÓÉ¦¤âÀ¸¤¨¤¿"¥ª¥Õ´¶"ËþºÜ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥Î¥ë¥ë¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¡¢¥³¥Ê¤òË¬¤ì¤ëÆüËÜ¿Í¤ÏÈæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤â¥é¥Õ¤Ê»Ñ¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾åµ¤ÎÅê¹Æ¤ÈÆ±¤¸¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ëÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢ÂçÃ«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤òÌÜ·â¤·¤¿¿ÍÊª¤ÎÅê¹Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡Ø¾®¹È½ñ¡Ù¤Ë¤Ï¡Ò¥³¥Ê¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ó¤ÈÄÖ¤é¤ì¡¢¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«¤È¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡¢º£Ç¯4·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Âè°ì»ÒÄ¹½÷¡¢°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆ°²è¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²°³°¤ÎÃó¼Ö¾ì¤é¤·¤¾ì½ê¤ò°ÜÆ°Ãæ¤Î°ì²È¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Þ¤Ç¹õ·Ï¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¸ÞÊ¬Âµ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÇò·Ï¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É×ÉØ¤Ç¤¢¤¨¤Æ¹õ¤ÈÇò¤È¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç"¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ö¥ë¡¼"¤Îº¹¤·¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¡£¤½¤Î¤Û¤«±¦¼ê¤Ë»æÂÞ¡¢º¸¼ê¤Ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ò·Ò¤¤¤À¥ê¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆ°²è¤Ë¤¦¤Ä¤ë2¿Í¤Ï¡¢¹õ¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£É×ÉØ¤ÇÃçÎÉ¤¯"¹õ¤ÈÇò¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¥³¡¼¥Ç"¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢"¥°¥é¥µ¥ó¥³¡¼¥Ç"¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÂçÃ«¤ÏÄ¹½÷¤Î¾è¤Ã¤¿¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤«¤é¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤ÁÇÂ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µå¾ì¤Ç¤âÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¤·¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ç¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤¬"Ã´Åö"¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌ¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¹¬¤»¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤·¤ÆÊâ¤¯»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉÔÆ°»º¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Î»£±Æ¤Ë¤â¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÃÏ¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê±©¤ò¿¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÂçÃ«¤Î¥Ï¥ï¥¤¥ª¥Õ¤Ï¡¢²ÈÂ²°¦¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£