カウンセラーが語る、日本人が働きすぎて病む「仕事の構造的変化」の知られざる背景
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【そりゃ無理】働きすぎて病む日本人だらけ…変化した「仕事のつらさ」を解説します」と題した動画を公開。現代の日本人が働きすぎて精神的に追い詰められる背景にある、「仕事の構造的なつらさ」について多角的に解説し、警鐘を鳴らした。
動画の冒頭でRyota氏は、厚生労働省の発表によると精神的な問題による労災認定が1000件を超え、増加傾向にある現状に言及。「なぜこんなに働きすぎもそうだし、仕事でメンタル、心を病みやすくなったのか」と問題提起し、その理由を6つの観点から説明した。
一つ目の理由として、Ryota氏は「激務、仕事内容のハイレベル化」を挙げる。ストレスの原因は仕事の「量」だけでなく「質」にもあると指摘。特に現代は、デジタル機器の普及によって「仕事をしていない時間」が短縮され、常に仕事と繋がっている状態が続いていると分析した。さらに、「パワハラ、顧客からの攻撃」も増加傾向にあり、精神的に追い詰められる人が増えていると語る。
また、現代の職場環境に特有の問題として「マネジメントの苦手な上司」の存在を指摘。「マネジメント能力って、そもそもその現場の仕事の別物なんですよ」と述べ、現場の仕事はできても部下を管理する能力がない上司が増え、結果として部下も上司自身も疲弊する構造になっていると解説した。
加えて、物価上昇などの経済的な問題から「仕事を増やさないと生活が維持できない」状況や、「無理してでも働き続けろ」という社会的な圧力、スマホの普及によって「仕事とプライベートの境目が曖昧」になっていることなども、日本人を過重労働に追い込む要因だと述べた。
最後にRyota氏は、こうした現状を踏まえ、「自分の人生あっての会社」という視点を持ち、仕事とプライベートのメリハリを明確にすることが、働きすぎから心身を守るために不可欠だと提言。会社との関係性をドライに捉え、自身の健康を最優先する働き方を模索する必要があると締めくくった。
チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。