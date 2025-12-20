ÊÆ¡¢ÌôÃÍ²¼¤²¤ËÂç¼ê9¼Ò¹ç°Õ¡¡À¯ÉÜÈ¯É½¡Ö98¡ó°ú¤¡×¤â
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥Î¥Ð¥ë¥Æ¥£¥¹¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥µ¥Î¥Õ¥£¤Ê¤ÉÀ½ÌôÂç¼ê9¼Ò¤¬ÊÆ¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë½èÊýÌô¤ÎÃÍ²¼¤²¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÀ½Ìô²ñ¼Ò¤òÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖTrumpRx¡×¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¤È³ä°Â¤Ê²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÂç98¡ó°ú¤¤ÎÌô¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÌô¤¬Â¾¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤¤³¤È¤òÌäÂê»ë¤·¡¢°åÌôÉÊ¤Ø¤Î´ØÀÇÈ¯Æ°¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤ÆÀ½Ìô²ñ¼Ò¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤ÀÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹ç°Õ¤Ë¤è¤êÃÍ²¼¤²¤È¤Ê¤ëÌô¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¤¦¤Á¤ï¤º¤«¤Ê³ä¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¼Â¸úÅª¤ÊÃÍ²¼¤²¤È¤Ê¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£