¡Ø¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢TGC ¹Åç 2025¡Ë¤¬2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¸þ°æÎç°á¤ÈÄÍËÜÎøÇµÍÕ¡¢¤½¤·¤ÆÃæÀî¹ÈÍÕ¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ØTGC ¹Åç 2025¡Ù
¹Åç¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤â
¹Åç¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¹Åç¸©½Ð¿È¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¸þ°æÎç°á¤ÈÄÍËÜÎøÇµÍÕ¡¢¤½¤·¤ÆÃæÀî¹ÈÍÕ¤¬ÅÐ¾ì¡£ÄÍËÜÎøÇµÍÕ¤ÈÃæÀî¹ÈÍÕ¤Ï¡¢Á°Æü¡¦Á°¡¹Æü¤Ë¹Åç¸©Æâ¤Î¹Åç»Ô¤ä¸â»Ô¤Ê¤É¤Î³ÆÌ¾½ê¤ò½ä¤ê¡¢»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¸«¤É¤³¤í¤äÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÈÆûÆü»Ô»ÔµÜÅç¸ý¤Î¤¢¤Ê¤´¤á¤·¡É¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÃæÀî¹ÈÍÕ¤ÈÄÍËÜÎøÇµÍÕ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤´¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÇËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡È¹Åç±ØÄäÎ±½ê¡É¤òË¬¤ì¤¿ÃæÀî¹ÈÍÕ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¹Åç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·´´Àþ¤ò¹ß¤ê¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤³¤ÎÄäÎ±½ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Ì¤Íè´¶¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤ÎÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¿´¤¬²¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ó¤ÊÃæÀî¹ÈÍÕ¤ËÂÐ¤·¡¢¸þ°æÎç°á¤¬¡Ö¹Åç±Ø¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄí¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë°ìËë¤â¡£
ÏÂ¤ä¤«¤Ê¥È¡¼¥¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Ë¡È¼¡¤ÎµÙ¤ß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡É¹Åç¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÆÏ¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸þ°æÎç°á¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTGCÈ¯¤Î½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡ÊÁ´3ºîÉÊ¡Ë¤âÏÃÂê¤Ë¡£¡ØTGCÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Î¿·¤¿¤Ê·Á¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥ë¹Åç¥í¥±¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«3Æü¤Ç300Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¸½ºß¤Ï650Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤Æ°²è¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£
¡Ø¥±¥ó¥ß¥ó¥·¥ç¡¼Î¹¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Ù¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹Åç¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏÈ¯¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¸þ°æÎç°á¤¬¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢±óÂ¤ÇµÜÅç¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¥¨¥â¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¡È¹Åç¤ÎÎÉ¤µ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¹Åç»ÔÄ¹¤Î¾¾°æ°ìÕé»á¤È¡¢¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦EXILE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àEXILE TETSUYA¤¬ÅÐ¾ì¡£EXILE TETSUYA¤Ï¡¢TGC ¹Åç 2025¤ÎËÜÈÖÁ°¤Ë¡ÖW TOKYO¡ßLDH JAPAN ÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¤Ò¤í¤·¤Þ¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¥×¥é¥¶¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º»²²Ã¤Ç¤¤ë¡ÖLDH¥À¥ó¥¹¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£
EXILE TETSUYA¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤âÊ¿ÏÂ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤·¤Æ²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿Ê¿ÏÂ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¡¢ÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾¾°æ°ìÕé»ÔÄ¹¤â¡¢Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ë´ó¤»¤¿Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ï¡¢ÀïÁè¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²û¤«¤·¤µ¤äÀ²¤ìÀ²¤ì¤¹¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤äÌ´¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤é¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤¬Ê¿ÏÂ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£TGC¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê¸²½¡¦·Ý½Ñ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿´¤«¤éËþµÊ¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¤È»×¤¦¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ú¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION ³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡üÆü»þ
2025Ç¯12⽉6⽇¡Ê⼟¡Ë ³«¾ì11:30 ³«±é13:00 ½ª±é18:00
¡ü²ñ¾ì
¹Åç¸©⽴Áí¹çÂÎ°é´Û¡Ê¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¡Ê¢©730-0011 ¹Åç»ÔÃæ¶è´ðÄ®4-1¡Ë
¡ü¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë
°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡¢Íòè½ºÚ¡¢°Â⻫À±Íè¡¢ÃÓ⽥ÈþÍ¥¡¢⼀¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡ÊÇµ⽊ºä46¡Ë¡¢⼊¹¾Èþº»´õ¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢³á¸¶³ð½í¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¡¢Àî⼝¤æ¤ê¤Ê¡¢Àî粼ºù¡ÊÇµ⽊ºä46¡Ë¡¢²ÏÂ¼¤³¤³¤¢¡¢⼩ÎÓÍ³°Í¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢¤µ¤¯¤é¡¢Ý¯°æÍ¥⾐¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡¢⽥ÆéÍü¡¹²Ö¡¢ÄÃ⻄¼÷¡¹²Î¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢½Ð⼝²Æ´õ¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢±ÊÀ¥è½⼦¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¢¿·¾ÂÑÛ¶õ¡¢´õ¶õ¡¢⼟⽅¥¨¥ß¥ê¡¢À±ÇµÌ´Æà¡¢ËÜ⽥¼ÓÍè¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢¤æ¤¤⼩ÃÓ¡Ê¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢⽶ß·¤ê¤¢¡¢è½⼦¡¢¤ê¤ó¤« ¢¨50⾳½ç Á´37Ì¾
¡ü¥â¥Ç¥ë
°¤Éôºù¡¹¡¢¿·°æÍü°É¡ÊSTU48¡Ë¡¢ÃÓ⽥Íµ³Ú¡ÊSTU48¡Ë¡¢⽯⽥ÀéÊæ¡ÊSTU48¡Ë¡¢⼩Ô¢Éñ⽻¡¢⾦⾕µÇ°É¡ÊGENIC¡Ë¡¢Àî⼝¿¿Æà¡¢º´¡¹⽊Ëþ⾳¡¢Âå⽥Ë¨²Ö¡¢Ê¿ÈþÇµÍý¡¢⾼Íº¤µ¤ä¤«¡ÊSTU48¡Ë¡¢ÄÍËÜÎøÇµÍÕ¡¢ÃæÀî¹ÈÍÕ¡¢ÃæÅç·ë⾳¡¢⻑ÉÍ¹Æà¡¢ÃæÂ¼Éñ¡ÊSTU48¡Ë¡¢À®À¥ÎÜÆî¡¢¸þ°æÎç⾐¡¢¥á¥ê¥µ¡¢½ô³ëË¾°¦¡ÊSTU48¡Ë ¢¨50⾳½ç Á´20Ì¾
¡ü¥²¥¹¥È
⼤µ×ÊÝÇÈÎ±¡ÊDXTEEN¡Ë¡¢ÀîÂ¼¥¨¥ß¥³¡Ê¤¿¤ó¤Ý¤Ý¡Ë¡¢µÆÃÏ¥Ï¥ë¥ó¡¢GYUTAE¡¢µþ½õ¡Êaoen¡Ë¡¢ÁðÀîÄ¾Ìï¡¢¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡¢⼩±à³¤⽃¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¡¢Á¾⽥ÎÍ²ð¡¢郄¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢»ûÈø⾹¿®¡ÊDXTEEN¡Ë¡¢¤È¤¦¤¢¡¢Æá¿ÜÍºÅÐ¡ÊACEes¡Ë¡¢⼋Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING¡Ë¡¢⽻⽉Î´ÂÀÏº¡¢µ±¡Êaoen¡Ë¡¢É§ËàÏ¤¡¢Áý⼦ÆØµ®¡ÊGENIC¡Ë¡¢⽔ÂôÎÓÂÀÏº¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢ÌÝÂåÏÂ⼈¡¢MON7A¡¢¤ä¤·¤íÍ¥¡¢ÅÏÊÕ¥ê¥µ ¢¨50⾳½ç Á´26ÁÈ
¡ü¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
STU48¡¢THE RAMPAGE ¡¢¤·¤Ê¤³¡¢Da-iCE ¡¢DXTEEN¡¢FRUITS ZIPPER¡¢WILD BLUE ¢¨50⾳½ç Á´7ÁÈ
¡ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È
ONSENSE¡¢¿À¤¬»Ä¤·¤¿Ì´¤ò¶ô¤¦¡£¡¢GENIC ¢¨50⾳½ç Á´3ÁÈ
¡üMC
¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í⼠¡¢ÃæÀî°ÂÆà ¢¨50⾳½ç Á´2Ì¾
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡ØTGC ¹Åç 2025¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È