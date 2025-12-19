Àä·Ê¤òÂª¤¨¤ëÉ÷·Ê»£±Æ½Ñ ～»öÁ°½àÈ÷¤«¤é»£±Æ¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÄÉ¤¦～¡¡¡ÖEOS R6 Mark III¡×¡Ö¥é¥¤¥«M EV1¡×¤Î¥ì¥Ó¥åー¤â
¡ãÆÃÊÌÉÕÏ¿¡äÇ¼Ì¿¿²È¡¦²¾»Ç·¤Ë¤è¤ë¤«¤ï¤¤¤¯¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¡¢¤¤¤ä¤µ¤ì¤ë2026Ç¯ÊÉ³Ý¤±¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ê»æÈÇ¤Î¤ß¡Ë
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¥Þ¥¬¥¸¥ó1·î¹æ¤ÎËèÇ¯¹±Îã¤ÎÉÕÏ¿¥«¥ì¥ó¥Àー¡£º£Ç¯¤ÏÇ¼Ì¿¿²È¡¦²¾»Ç·»á¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£3·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¡Ø¤³¤ì¥Í¥³ ¤½¤ì¥Í¥³¡©¡Ù¤ÎÈÖ³°ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë»×¤ï¤º´é¤¬¤Û¤³¤í¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¹¬Ê¡´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤ò¸·Áª¤·¤¿¡£»ÅÍÍ¤ÏA4¥µ¥¤¥º¤ÎÊÉ³Ý¤±¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆÃ½¸1¡Û¥×¥í¤Î»×¹Í¤È¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤òÅ°Äì²òË¶
É÷·Ê¼Ì¿¿¤Î´¶Æ°Åª¤Ê1Ëç¤Ï¶öÁ³¤Î»ºÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»£±ÆÃÏ¤ÇÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤ëÀä·Ê¤òÈþ¤·¤¯Âª¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤È³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¥Þ¥¬¥¸¥ó1·î¹æ¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¥í¥±¥Ï¥ó¤äÅ·¸õÍ½Â¬¤È¤¤¤Ã¤¿»£±ÆÁ°¤Î·×²èÃÊ³¬¤«¤é¡¢¸÷¤ÎÆÉ¤ßÊý¡¢¹½¿Þ·èÄê¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÀÚ¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥×¥í¥»¥¹¤òÂè°ìÀþ¤Î¼Ì¿¿²È¤¬²òÀâ¡£ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ÎºîÉÊ¤¬»£¤ì¤¿¤È¤¤Î´¶Æ°¤òÌ£¤ï¤ª¤¦¡ª
¸÷¾ò¡¢±À³¤¡¢ºù¡¢Âì¡¢À±¤Ê¤É¥·ー¥óÊÌ¤Ë¥×¥í¥»¥¹¤ò²òÀâ
»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°½àÈ÷¤«¤é»£±Æ¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¹©Äø¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ö»öÁ°½àÈ÷ÊÔ¡×¤Ç¤Ï¡¢Å·¸õ¤ä¾õ¶·¤ÎÆÉ¤ßÊý¤ò²òÀâ¡£Â³¤¯¡Ö»£±ÆÊÔ¡×¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏÆþ¤ê¤«¤é¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î»î¹Ôºø¸í¤ò¡¢ËÉÙ¤Ê¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£¼Ì¿¿²È¤¬¸½¾ì¤Ç²¿¤ò¹Í¤¨¡¢¤É¤¦Æ°¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î»×¹Í¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¥ìー¥¹¤Ç¤¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ÇºÜ¾ì½ê
³Þ¾¾²ÏÄÅºù¥íー¥É¡¿¥Þ¥¤¥ë¥É¥»¥Ö¥ó¤ÎµÖ¡¿Ê¿ÃÓ¡¿ËôÊ¼±Òºù¡¿¸µÂìÉúÎ®¿å¡¿¤Û¤¯¤Ü¤¦¥Û¥¿¥ë¤ÎÎ¤¡¿Âç´Ñ»³¡¿´ôÉì¾ë¡¿Âç³ÚÌÓ³¤´ß¡¿ÉÔÆ°¤ÎÂì¡¿ÈÄ»ÅÌî¤ÎÃªÅÄ¡¿Âçµû¿À¼Ò¡¿Èþ¤Î»³¸ø±à¡¿µÝ¥öÉÍ¡¿ÌïÉ§Â¼¡¿²»±©¶¶¡¿»ÞÀÞÆ½¡¿ÇÏ¸«ÄÍ¸ø±à¡¿ÇÈ¾È´ÖÅç¡¿Ï¡¤Î²Ö±ñ¡¿º´²ì¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ð¥ëー¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡¿ÇòÇÏÂ¼¡¿²Ú¸·Âì¡¿Â¢²¦¤Î¸æ³ø¡¿Àé¾æ»û¸Ð
»£±Æ¤òÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¾Ò²ð
É÷·Ê»£±Æ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÂåÉ½Åª¤Êµ¡ºà¤È¸À¤¨¤Ð¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ä±ÀÂæ¡¢»°µÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ºÇ¶á¤Ï¹ñÆâÀ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°À½¤âÆþ¼ê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÊ¼Á¤ä»È¤¤¿´ÃÏ¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¤äÀ½ÉÊÁª¤Ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ÅÐ¾ì¼Ì¿¿²È¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
°¤Éô½ß°ì¡¢¾åÅÄ¹¦´õ¡¢ÂçÃÝÎ¼ÂÀ¡¢ÂçÄÚË®¿Î¡¢ÊÁÌÚ¹§»Ö¡¢ÌÚÂ¼ÂöËá¡¢Kogame¡¢saizou¡¢º´¡¹ÌÚÏÂ°ìÏ¯¡¢¼ÇºêÍµ»Ê¡¢¿ù±º±Ñµ®¡¢´Ø²¬Âç¹¸¡¢´ÛÌîÆóÏ¯¡¢ÅÄÂ¼Íüµ®¡¢Çë¸¶¤ì¤¤¤³¡¢¤Õ¤¬¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¡¢Æ£¸¶²Åµ³¡¢ÊÌ½êÎ´¹°¡¢È¬ÌÚÀé²ì»Ò¡¢yukkey
¡ÚPICK UP¡Û¾®·¿¡¦·ÚÎÌ¤ÇEOS R1¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤AFÀÇ½¤Ç¡¢Ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤ò³Î¼Â¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥¥ä¥Î¥ó EOS R6 Mark III¡×
¥¥ä¥Î¥ó¤«¤é¡¢EOS R6 Mark III¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£Ìó3,250Ëü²èÁÇ¤Ø¤Î¹â²èÁÇ²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥á¥â¥êー¤ÎÁý¶¯¤Ë¤è¤êÏ¢¼ÌÀÇ½¤âÂçÉý¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢ÉáÃÊ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×µ¡¡ÖEOS R1¡×¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ëÇ¼Ì¿¿²È¡¦²¾»Ç·¤¬¡¢2¤Ä¤ÎÇÅç¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤ò´º¹Ô¡£¼ÂÁ©¤Ç¤Î»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢EOS R6 Mark III¤Î¿¿¤Î¼ÂÎÏ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡ÚPICK UP¡Û¥é¥¤¥«M¤Î¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ö¥é¥¤¥«M EV1¡×
EVF¤òÅëºÜ¤·¤¿½é¤ÎM·¿¥é¥¤¥«¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¥é¥¤¥«M EV1¤Î»£±ÆÂÎ¸³¤ò¼Ì¿¿²È¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Ï¢ºÜ´ë²è2²óÌÜ¡£¿Íµ¤¼Ì¿¿²È¤Î´äÁÒ¤·¤ª¤ê¤¬¡¢¥é¥¤¥«M EV1¤ÎEVF¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¨¤¿Âç¹¥¤¤ÊM¥ì¥ó¥º¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£