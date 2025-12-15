【ファミリーマート×アニメ「呪術廻戦」コラボ第3弾描き下ろし特別ラッピング店舗】 12月15日 オープン

ファミリーマートは、アニメ「呪術廻戦」コラボ第3弾として、「死滅回游」の世界観をイメージした描き下ろし特別ラッピング店舗を12月15日よりオープンする。

また、展開する3店の特別ラッピング店舗を”廻る”ことで、「死滅回游」のスーパーティザーデザインのオリジナルポストカードがもらえる「ファミマ回游スタンプラリー」も開催される。

「ファミマ回游スタンプラリー」は全国のファミリーマート店舗に設置されているマルチコピー機サービス「ファミマプリント」で、スタンプラリー用台紙を購入することでスタンプラリーに参加することができる。

特別ラッピング3店舗を“廻り“、各店舗のスタンプをすべて収集すると「死滅回游」のスーパーティザーデザインの「オリジナルポストカード」を数量限定でもらえる。スタンプを集めた後に、3店舗のうち好きな店舗のレジにてお受け取りができ、「オリジナルポストカード」を受け取る際に、回游の証に「完了印」が押印される。

「死滅回游」特別ラッピング店舗 概要

場所：ファミリーマート 東池袋セイコービル店

住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋１丁目３０－６

実施期間：12月15日～2026年2月2日

(C) 2021 「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 (C)芥見下々／集英社

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会