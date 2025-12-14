お姉ちゃんがリビングでテスト勉強をしていると、ネコちゃんとワンちゃんが集まってきて…？可愛すぎる応援部隊が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万回再生を突破し、「私も応援されたい」「勉強中のお姉ちゃんの癒しかなモフモフ達よ」「勉強は、はかどるかな？w」といったコメントが寄せられました。

【動画：テスト勉強をするお姉ちゃん→『犬と猫』が集まってきて…『微笑ましすぎる勉強風景』】

こたつでスリゴロ

YouTubeチャンネル『コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】』に投稿されたのは、あまりにも羨ましい勉強風景です。動画冒頭には、こたつ布団にスリゴロするのが好きだという先輩犬の「はな」ちゃんが、うねうねと激しく動く姿が。

こたつ机の上にいた後輩猫の「ぽんすけ」くんは、なぜかそんなはなちゃんの姿に釘付けになっていたそう。そのうち真似をするように寝転がってみたり、思わずタッチして怒られてしまったり。なんとも可愛らしいふたりに心和みます。

テスト勉強をしたら…

微笑ましい光景が見られたこたつではその後、きたる期末テストに向けてお姉ちゃんが勉強をスタート。お姉ちゃんの背後には、早速リラックスした姿勢のぽんすけくんが寝転び、見守りを始めたといいます。

さらには、通りすがりにさりげなく視線を向けて勉強の監視をする、「家庭教師おはな」も登場。おとなしくしてくれているお利口さんなふたりに見守られながら、勉強に集中するお姉ちゃんでしたが…。

ふたりからの応援

邪魔…ではなく、応援するために駆けつけたはなちゃんとぽんすけくんが『応援部隊ワンニャンズ』を結成！お姉ちゃんは激励(？)にきたはなちゃんを撫でて、机の上で静かに佇むぽんすけくんに笑みをこぼしていたそう。癒しも届けてくれる応援部隊とは、羨ましい限りです。

それからも、目の前でテキストを見つめる「家庭教師ぽんぽん」の姿や、ウロウロと歩き回るはなちゃんの姿があったそう。頑張れそうですが、可愛くてつい気になってしまいそうでもあるはなちゃんとぽんすけくんの応援部隊なのでした。

投稿には「お姉ちゃんの勉強を見守る、はなちゃんとぽんちゃん可愛いですね」「お勉強とお勉強の監視役お疲れ様です」「見守る2人がいると気になりますよね」「はなちゃんにもぽんちゃんにも娘さんにも癒されました」「勉強頑張れー！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】』では、はなちゃんとぽんすけくんとご家族の日常の様子が投稿されています。絶妙な距離感のふたりの可愛い姿やクスッとしてしまうような面白い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。