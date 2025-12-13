Èô¤Ó¹þ¤ó¤À»³ËÜÍ³¿¤ÎºÇ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡Í½ÁÛ³°¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¡ÖÇ§Äê¤µ¤ì¤È¤ë¡×¡¡²÷µó¤Ë¾Î»¿
¥ô¥©¡¼¥°¤Î2025Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼55¿Í¤Ë
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ë¡¢¤Þ¤¿1¤Ä·®¾Ï¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£MLB¸ø¼°X¤ÏÆüËÜ»þ´Ö13ÆüÌ¤ÌÀ¡¢»³ËÜ¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö¥ô¥©¡¼¥°¡×¤Î2025Ç¯¥Ù¥¹¥È¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼55¿Í¤ËÆüËÜ¿Í¤ÇÍ£°ìÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¡£ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Çò¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë»³ËÜ¡£º£µ¨¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÀïÁ°¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤ÎÁõ¤¤¤À¡£
¡¡MLB¸ø¼°X¤¬¡¢¡Ö¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤¬¥ô¥©¡¼¥°¤Î2025Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼55¿Í¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ð¥Ë¡¼¡¢¥ê¥¢¡¼¥Ê¡¢G-¥É¥é¥´¥ó¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡¢¥Ø¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤é¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÆüËÜ»þ´Ö13Æü¸áÁ°1»þ30Ê¬¤ËÅê¹Æ¡£¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿·®¾Ï¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤ä¤â¤ó¤Ê¡ª¡×
¡ÖÉÊ¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀ¤³¦¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×
¡Ö¤³¤Î¤è¤·¤Î¤Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×
¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤óÇ§Äê¤µ¤ì¤È¤ë¡Ä¡×
¡¡º£µ¨¤Î»³ËÜ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¡¢201Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï3ÅÐÈÄ3¾¡¤È¤¤¤¦°Û¼¡¸µ¤Î³èÌö¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë