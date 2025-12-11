【レポート】日向坂46松田好花、パシフィコ横浜で「やっほっす～！」初の番組イベントに「知っている顔がたくさん（笑）」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46の松田好花がパーソナリティを務める『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス)』初の番組イベント『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜』が、12月8日にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催。ラジオ好きの松田らしく、主にトークと番組おなじみのコーナーで構成され、集まったリスナーと一緒に盛り上がった。

■「今日はよろしくお願いします！」（松田好花）

チャットモンチーの「きらきらひかれ」に乗せて、松田のラジオ収録の様子と、本イベントのグッズ制作の様子を映したオープニング映像で幕開け。その映像が終わると「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜！」というタイトルコールとともに、ステージ上に用意された巨大なイベントタイトルロゴのオブジェの裏から松田が登場した。

最初の挨拶はもちろん「やっほっす～！」。松田はこれまで『ひなこい presents 日向坂46松田好花の日向坂高校放送部』（2021年）から始まり、『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス)』と4年間にわたってニッポン放送でパーソナリティを務めてきたが、『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス)』で番組イベントを実施するのは初めて。しかし、会場に集まったリスナーの顔を見わたすと「初めてリスナーの姿を目にしましたが…層がわかりますね。コア層というか。知っている顔がたくさんある（笑）」と顔なじみのリスナーが集まったと笑顔で語り、「改めて今日はよろしくお願いします！」と呼びかけた。

ステージ上にはラジオブースのようなセットが用意され、そこに座ってトークを展開。イベント開始ギリギリまでメールを募集しており、さっそく会場に来ているリスナーからのメッセージが。「送り主が現場にいて、顔が見れるのはイベントならではですよね」と新鮮さに驚いていた。

さらに、残念ながら抽選に外れ、会場に来れなかったリスナーからのエールも。普段は日向坂46として、メンバーと一緒に大舞台に立っている松田だが、このイベントでは完全にひとり。最初はリスナーが来てくれるか不安になっており、つい先日に日向坂46からの卒業を発表したばかりだが「もっと早く卒業を発表すれば良かったと思った（笑）」と笑いを誘う場面も。しかし、実際は卒業を発表せずとも会場のキャパを超える応募が。「卒業発表する前にソールドアウトして、ありがたいです。こんなに多くの方が私のイベントに来たいと思ってくれたのは、本当にうれしい！ 本当にありがとうございます！」と感謝を述べた。

■個人楽曲「好花deNight」を初歌唱

フリートークは、以前に『日向坂高校放送部』で話した「整体院で職業を聞かれて『事務職です』と咄嗟にウソをついたが、結果ウソを重ねる形になり苦しかった…」というエピソードの続きの話から。そのエピソードの放送後にある美容院へ行ったところ、担当した人が松田に気付き、松田がウソをつかなくても良いよう声をかけてくれたという話を紹介。その方とは数年会えない期間が続き、松田が卒業発表をする前日に偶然再会を果たしたとのこと。再開を喜びつつ話をしてみると、その美容師さんも店を辞める挨拶をしに来たタイミングだったそうで「運命を感じた」と明かし、「お互いに頑張りましょうね…！」とエールを送った。

また、よく番組に登場する“松田の友達”と、このイベントのために話題作りをしようと横浜を訪れた際の話も。「君はハニーデュー」のMV撮影の合間に河田陽菜と占いに行ったことを思い出し、友達とも一緒に行ってみると、卒業を控え、さらにラジオの仕事をしているにも関わらず「口に気をつけろ」と占い師に言われたという話題などで盛り上がった。

そして「結果、おいしくなりました！」のコーナーへ。リスナーから「大変な目にあったけど、結果的に“おいしくなった！”」というエピソードを送ってもらう番組おなじみのコーナーなのだが、デスクの上には「ゆぅゆチャンス」と書かれた謎のボタンが…。恐る恐るそれを押してみると、“ゆぅゆ”ことニッポン放送の林プロデューサーが登場。松田とじゃんけんで勝負し、勝ったほうが“お客さんにプレゼントをおごれる”という男気じゃんけん方式。勝利した林プロデューサーから、ニッポン放送からパシフィコ横浜への配送料1260円が支払われ、抽選で選ばれたリスナーに「明治のお菓子詰め合わせ」がプレゼントされた。

続いては、日向坂46「君しか勝たん」TYPE-Bに収録された、松田の個人楽曲「好花deNight」を初歌唱。赤ジャージ姿に着替えて登場した松田は、ステージ上に設置されたベッドの上で飛び跳ねたり、横になったりと、同曲のMVのようなパフォーマンスでリスナーを熱狂させた。

そのまま布団までかぶり、同名タイトルコーナー「真夜中の松田さん」へ。「松田好花が真夜中に言ってそうな寝言」を募集するコーナーということで、「パシフィコ横浜で番組イベント、ちょー気持ち良い～！」「私個人のイベントで機材席解放ってすごいの？」などイベントにまつわる寝言が寄せられた。

■松田の『卒業セレモニー』開催をサプライズ発表

エンディングでは、番組初イベントの感想を語り、さらに「このイベントは楽しんでもらえましたか？」とリスナーに聞き、拍手喝采のリアクションが返ってくると「感謝の気持ちでいっぱいです。普段聴いてくれている方を目の当たりにして、これからこの景色を想像しながらラジオができる気がします」とモチベーションに繋がったと明かす。そして「またお会いできますように！」と再びのイベントを開催したいと目標を掲げていた。

構成作家の“サトミツ”こと佐藤満春を迎えてのアフタートークでは、姉夫婦の愛犬「まる」が刺繍されたシャツが売れ残ってしまったことを嘆いたり、幕間で流れた「さとみっちゃんとおかみっちゃんのWみっちゃんラジオ」の裏話で盛り上がる。さらに、松田の『卒業セレモニー』が、2026年1月29日にトヨタアリーナ東京で開催されることをサプライズで発表。『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス)』の放送曜日ということで、リスナーから「（セレモニーの）会場でやって！」などのリクエストも寄せられた。

そして最後に「ありがとうございました！」と改めてリスナーに感謝を伝え、「またねー！ やっほっす～！」の挨拶でイベントに幕をおろした。

なお、このイベントの模様は12月13日16時より、ローチケ LIVE STREAMINGにてリピート配信される予定。また、12月11日24時から生放送の『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス)』では、「松田のトークがまだまだ聴きてぇか！ノーゲスト1人トークSP」と題して本イベントを振り返る予定だ。

