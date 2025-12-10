『レコ大』出演者発表 AKB48は前田敦子らOG4人も出演
12月30日にTBSで生放送される『第67回輝く! 日本レコード大賞』(17:30〜22:00)の出演者が10日、発表された。
「優秀作品賞」受賞10組
大賞候補となる「優秀作品賞」に選出されているのは、ILLITの「Almond Chocolate」、M!LKの「イイじゃん」、FRUITS ZIPPERの「かがみ」、アイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」、幾田りらの「恋風」、Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」、CANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」、新浜レオンの「Fun! Fun! Fun!」、純烈の「二人だけの秘密」、BE:FIRSTの夢中「夢中」の10曲。Mrs. GREEN APPLEは、2023年に「ケセラセラ」、2024年に「ライラック」で大賞を受賞しており、3連覇がかかっている。
「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」には、CUTIE STREET、SHOW-WA ＆ MATSURI、HANA、BOYNEXTDOORの4組が決定している。
「新人賞」受賞4組
出演者は以下の通り。なお、今後も司会者及び放送内容や企画、コーナーなどが発表される予定だ。
【優秀作品賞】
「Almond Chocolate」ILLIT
「イイじゃん」M!LK
「かがみ」FRUITS ZIPPER
「革命道中 - On The Way」アイナ・ジ・エンド
「恋風」幾田りら
「ダーリン」Mrs. GREEN APPLE
「倍倍FIGHT!」CANDY TUNE
「Fun! Fun! Fun!」新浜レオン
「二人だけの秘密」純烈
「夢中」BE:FIRST
【最優秀歌唱賞】
山内惠介
【新人賞】
CUTIE STREET
SHOW-WA ＆ MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR
【特別賞】
細川たかし
【特別国際音楽賞】
Ado
＆TEAM
【作曲賞・作詩賞・編曲賞】
作曲賞 Da-iCE「ノンフィクションズ」
作詩賞 ＝LOVE「とくべチュ、して」
編曲賞 市川由紀乃「朧」
【企画賞】
AKB48、前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃(「Oh my pumpkin!」と代表曲を披露)
堺正章 × Rockon Social Club
亀梨和也 × Rockon Social Club
TUBE
乃木坂46
【日本作曲家協会選奨】
天童よしみ
【日本作曲家協会名曲顕彰】
島津亜矢「舟唄」
