12月9日、人気アイドルグループ・Snow Manの佐久間大介が2026年公開映画『マッチング TRUE LOVE』に出演することがわかった。2024年に公開された映画『マッチング』の続編で、前作に続いての出演だ。

「前作『マッチング』は、日本映画実写作品で2週連続No.1を記録し、動員67万3,000人を突破。今作は南の島で行われるマッチングツアーで、地獄のデスゲームが展開されるようです。

主演は前作同様、土屋太鳳さん。佐久間さんも前作からの出演となり、ストーカー役という難役に挑みます。前作では、普段の明るいイメージとは真逆の闇を抱える役を見事に演じ切り、視聴者のみならず業界関係者からも『新たな一面を知れた』と高い評価を得ました。監督は前作に続いて内田英治さん。監督の作品では、現在公開中の映画『ナイトフラワー』にも佐久間さんは出演しています。今回の発表には、ファンから大歓声が上がっています。その一方、出演が続く佐久間さんの体調を心配する声も寄せられています」（スポーツ紙記者）

報道後、X上には《佐久間大介氏、働きすぎでは？？？？？》《本当に凄いなぁさっくん… こんだけの仕事量でしっかり解禁まで隠してるが匂わせは絶妙》など、仕事量への懸念が書き込まれた。

「佐久間さんはアイドル活動を行いながら、俳優としても精力的に活躍しています。近年では、映画『おそ松さん』（2022年）や『マッチング』（2024年）、そして現在公開中の『ナイトフラワー』など数多くのドラマや映画に出演しています。その他、2022年4月からは冠ラジオ番組『Snow Man佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（文化放送）を担当、朗読劇にも出演するなど活躍の場を広げており、グループの中で群を抜く忙しさです」（芸能記者）

今回、心配する声が寄せられる理由について、この芸能記者はこう話す。

「2026年はSnow Manのメンバーの目黒蓮さんが、世界配信されるドラマ『SHOGUN』シーズン2への出演のため活動を休止すると報じられています。現在、人気絶頂のグループにおいてメンバーが一人離れるとなると、残されたメンバーの活動量も増えることでしょう。佐久間さんの負担が心配されるのも無理はありません」

売れっ子アイドルだけに、どうか体調には気を付けて……！