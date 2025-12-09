ベルグアースが冴えない、２５年１０月期業績は計画下振れ営業赤字で着地
ベルグアース<1383.T>が冴えない。８日の取引終了後に集計中の２５年１０月期連結業績について、売上高が従来予想の７４億円から７３億３００万円（前の期比２．９％増）へ、営業損益が７０００万円の黒字から３２００万円の赤字（前の期２２００万円の黒字）へ、最終利益が１億５０００万円から４８００万円（前の期比２３．１％増）へ下振れて着地したようだと発表しており、嫌気されている。
記録的な猛暑の影響で、特に８月以降定植するトマト苗などの生産が減少したことに加え、想定よりも一部値上げが進まなかったことや、ホームセンター向けの花苗の需要減及び閑散期に入る１０月の家庭園芸向けの野菜苗の売り上げが一部翌期以降にずれ込んだことなどが要因。また、ベルグ福島において新設した育苗施設の稼働に伴う労務費、生産に係る費用が増加するなかで、稼働率が伸びなかったことなども響いた。
